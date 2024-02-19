《神州經脈》龍年伊始A股升成交近萬億，5年期LPR有望下降

龍年第一個交易日，滬深股市乘著外圍股市春節期間勁升的東風，為股民帶來暖意。滬綜指先高開0.72%，科技股陷入集體狂歡行情，惟盤中金融及醫藥股下跌，升幅一度近清零，但重磅銀行板塊拗腰倒升帶動下，滬綜指午收前節節上升，曾破二千九但又回落，尾盤再度發力衝擊，終於在全日最高位2910.54點收市，全日升1.56%。

（資料圖片）

科技股帶動深成指和創業板指暴力高開超過1.5%，然而受醫藥和新能源車概念拖累，深市幾度倒跌，但最終仍然飄紅收市，深成指全日升0.93%，創業板指漲1.13%。全日約250隻個股漲停。

兩市繼續保持較高水平成交，成交額9572億元（人民幣．下同），惟較假期前最後一個交易日（8日）減少5.9%，結束節前連續兩日成交破萬億趨勢，值得留意的是外資快速撤離A股，陸股通全日淨流出63.75億元。

龍年首個交易日，人民幣匯率略承壓。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1976，較上個交易日4時30分收盤價跌49點子，創2月5日以來兩周新低，全日在7.1928至7.1984之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1032，較上個交易日升4點子，兩連升，較市場預測偏離逾930點，上個交易日報7.1036。

今日新聞精選

1. 人民銀行在昨日開展5000億元中期借貸便利（MLF），小幅增量10億元，利率維持2.5%不變，為連續第15個月通過MLF淨投放資金。人行旗下《金融時報》昨發表題為《貸款利率仍有下行空間》的文章，引述市場人士綜合分析指出，MLF連續超額續作，銀行體系流動性合理充裕，「過兩天（20日）貸款市場報價利率（LPR）還可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大」。歷史上有過MLF利率不變但LPR下降的先例，LPR報價行會根據資金成本、市場供求和風險溢價等因素下調報價。

2. 國家外匯局周日（18日）公布2023年第四季及全年中國國際收支平衡表，資本和金融項目方面，直接投資項下連續六個季度錄得逆差，而反映外國直接投資的外來直接投資額全年達到330億美元，雖然仍然錄得正值，但按年暴跌82%，創下1993年以來最低。外匯局同日公布2023年第四季及全年中國國際收支平衡表。以全年計，中國經常帳戶順差2642億美元，較2022年全年順差4175億美元的歷史次高值大幅收縮36.7%，與同期國內生產總值（GDP）之比為1.5%，同比下降0.8個百分點；全年貨物貿易順差6080億美元，較2022年收窄11.3%，至於全年服務貿易逆差2294億美元，同比擴大超過1.4倍；資本和金融帳戶中，儲備資產全年增加156億美元。

3. 中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間18日在西班牙科爾多瓦與西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯會談後見記者，指雙方在會談中達成廣泛共識。雙方將延續高層交往勢頭，造良好政治氛圍，並願拓展電動汽車、綠色能源、數字經濟等新合作領域，助力各自經濟轉型升級，亦願推動中歐攜手應對氣候變化、糧食安全、公共衛生等全球性挑戰。王毅又提到，中方已對西班牙實行單方面免簽政策，西班牙方面也願出台更多便利兩國人員往來舉措。此外，中方將待已到期的大熊貓一家接返中國後，再向西班牙運送一對年輕的大熊貓，延續兩國人民40多年「熊貓情」。

4. 人工智能公司OpenAI推出新的生成式人工智能工具Sora，可將文字指令轉化成長達1分鐘的逼真影片，效果驚艷。昆侖萬維董事長兼CEO方漢接受《上海證券報》訪問時表示，Sora具有三維空間的連貫性、模擬數字世界、長期連續性和物體持久性、與世界互動的技術特點，是文生視頻領域特別大的進步和突破，領先國內同行半年左右，對影視、視頻、廣告等行業有很大的衝擊。國內和國外廠商在文生視頻的差距，不像大模型領域的差距那麼大，Sora的發布將進一步加速國內廠商在該領域的投入。

5. 據文旅部數據中心測算，春節假期8天，全國國內旅遊出遊4.74億人次，創新高，同比增長34.3%，較2019年同期增長19%；國內遊客出遊總花費6326.87億元，創新高，同比增長47.3%，較2019年同期增長7.7%。多個城市春節旅遊數據亦創新高，其中哈爾濱文旅局測算，今年春節假期全市累計接待游客1009.3萬人次，日均同比增長81.7%；實現旅遊總收入164.2億元，按可比口徑同比增長235.4%，接待人數與經濟收入均創新高。深圳市文旅局數據統計，今年春節假期全市接待遊客825.96萬人次，實現旅遊收入87.87億元，均創歷史新高。另外，今年春節檔全國電影票房收入80.5億元，同比上升18.99%；春節檔期觀影總人次1.63億，總場次394.2萬，創中國影史春節檔票房、場次、人次紀錄。

6. 橫琴粵澳深度合作區將於3月1日零時起正式分線管理封關運行，實施貨物「一線」放開、「二線」管住的稅收政策。合作區法律事務局局長鍾穎儀介紹，擁有免稅牌照的經營企業可以選擇在合作區布局免稅業務。未來合作區將根據國家免稅政策的調整和自身發展情況，適時布局進境免稅店和離島免稅店，為消費者提供更多購物選擇。鍾穎儀並指出，政策核心內容主要是「一線」、「二線」貨物及物品財稅監管方式的變化，將對琴澳經營主體和居民、遊客帶來多方面利好，例如「一線」保稅貨物範圍擴大至全品類；內地居民旅客經「二線」進入內地，攜帶自用物品免稅額度由5000元增至8000元。

7. 據貝殼研究院監測，今年春節假期重點50個城市二手房交易量同比增加超七成，其中二線城市增加98%，三線城市增加65%，不過一線城市在集體放寬樓市限購政策後，交易量同比仍微降3%。至於新樓市場繼續受庫存過剩和房企流動性風險影響，表現較為平淡。據中指研究院數據顯示，春節假期期間25個代表城市新房日均成交面積較上年春節假期下降約27%。

8. 上海市發改委公布2024年上海市重大工程清單，今年計劃安排正式項目191項。其中科技產業類76項，當中計劃建成14項，包括華為上海研發基地（青浦）等。此外，特斯拉儲能超級工廠等26項工程入選預備項目。另外，雄安新區今日舉行2024年項目開工動員會，今年第一季雄安新區開工項目共56個，總投資391億元，年度預計完成投資280億元，涵蓋疏解配套、創新平台、城市功能、公共服務功能、商業功能等方面。

撰文：經濟通中國組

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