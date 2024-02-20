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內地新聞| 比亞迪打響龍年價格戰第一槍，五菱、長安跟進

20/02/2024

　　據《澎湃新聞》報道，比亞迪(01211)(深:002594)兩款插混車型秦PLUS榮耀版和驅逐艦05榮耀版昨天上市，起售價為7.98萬元(人民幣．下同)，相較於上一版本冠軍版車型，新版本車型價格下降了2萬元。

 

比亞迪打響龍年價格戰第一槍，五菱、長安跟進

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　　在比亞迪丟出這一重磅信息後，上汽通用五菱也宣布，五菱星光插混車型150公里進階版售價由10.58萬元調整為9.98萬元，售價降至10萬元以內。


　　長安啟源也立即跟進，Q05、A05兩款車型起售價均下調至7.39萬元；哪吒汽車也推出降價活動，哪吒X車型降價2.2萬元，價格下探至9.98萬元，起售價也降至10萬元以內。

插混車型市場份額增長強勁

　　值得注意的是，本次拉開價格戰帷幕的是插電式混合動力車型，而車企主攻的陣地正是合資燃油車企所掌控的10萬元以下市場。


　　不少業內人士曾表態說，插混車型（含增程式）將在2024年迎來銷量爆發。在剛剛過去的1月份，插電混動和增程式車型的市場份額增長十分強勁。乘聯會數據顯示，1月新能源批發銷量結構中，純電動車佔比為59%，去年同期，這一數字高達70%；插電混動車型佔比28%，增程式車型佔比為13%，去年同期則分別僅為24%和6%。


　　另外，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，去年全國新能源乘用車市場銷量達888萬台，超過2009年全國乘用車市場總體銷量規模。在未來幾年的高速增長中，2024年是新能源車企站穩腳跟的關鍵一年，競爭注定非常激烈。

 

撰文：經濟通中國組

 

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