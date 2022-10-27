參與金融科技周 推第二輪「拍住上」計劃 數碼港促進本港金融科技應用

隨着社會步入疫後復常之路，本地盛事亦陸續展開，包括市場引頸以待，於10月31日揭幕的香港金融科技周2022。是次活動將滙聚環球領袖、金融科技先驅，及金融科技創業者等，共同探討金融科技發展前景，本地代表機構之一則有數碼港。數碼港作為本地的金融科技旗艦，一直就本港的金融科技發展與各界合作，最近更再獲財經事務及庫務局委託，推出新一輪「金融科技概念驗證測試資助計劃」（「拍住上」計劃），促進金融機構及科技企業或科研機構合作，就創新金融科技概念作驗證測試，計劃現正接受申請。



數碼港再獲財經事務及庫務局委託，推出新一輪「金融科技概念驗證測試資助計劃」，促進金融機構及科技企業或科研機構合作，就創新金融科技概念作驗證測試。



首輪計劃近百項目 成功撮合金融機構與初創共同創新



去年推出的第一輪計劃，共批出超過90個項目，涵蓋財富管理科技、監管科技、保險科技、支付系統等多個範疇，另亦有涉及跨境應用方案，更有七成受訪金融機構表示考慮落地應用方案。早前數碼港舉辦「金融科技概念驗證測試2022創新論壇」，邀請金融機構及金融科技初創分享在第一輪「拍住上」計劃的成功合作經驗，以啟發更多業界持分者參與。



早前數碼港舉辦「金融科技概念驗證測試2022創新論壇」，近百名監管機構、專業團體、金融機構及金融科技機構等代表參與活動。



其中包括恒生銀行與Bull.B Tech合作，開放銀行 API 接口，建立數碼支付平台，並先以本地學校作試驗，期望解決仍主要收取現金或支票的行業痛點，成功後亦可助銀行將方案應用至其他行業，開闢新收入來源。而中國建設銀行（亞洲）則與Planto合作，探索在銀行手機應用程式中，為客戶提供支出及資產等數據分析，助其掌握個人財務狀況及需要，更有助銀行為客戶提供個性化金融產品及服務。還有東亞銀行與銳智金融科技合作，以人工智能技術，透過光學字元辨識（OCR）及自然語言處理（NLP），助銀行自動分析財務報告，提升銀行的信貸審批及風險監控的能力。

論壇邀得金融機構與金融科技初創分享在上一輪「拍住上」計劃成功合作的經驗。(由左至右) 東亞銀行資訊科技部主管暨金融科技發展部主管梁兆恩、銳智金融科技創辦人林衛琳、恒生銀行環球支付方案部銷售主管 （商務理財）蒙潔雯、Bull.B Tech 創辦人陳易希、中國建設銀行（亞洲）產品創新管理部主管宗天、Planto 創始成員劉于嘉



增加資助額 擴申請對象範疇



隨着第二輪計劃展開，政府吸收上一輪計劃的經驗，作出多項優化，如每個獲批項目的資助金額提高至15至40萬元；資助對象擴大至科研機構；而合作模式靈活度亦大幅提高，一個項目可由多家金融機構，夥拍多家金融科技公司或研究機構共同合作，藉此可研發更廣泛解決金融行業痛點的方案。



將於金融科技周公布深化措施



除推出新一輪「拍住上」計劃，數碼港將參與今年的香港金融科技周，並公布深化成功個案商業化的計劃。另數碼港超過30間社群初創企業亦會參與此盛事，展示它們的金融科技解決方案；數碼港同時主持及參與不同專題環節，集中討論金融科技如何促進企業融資，以及人才培育的議題。





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