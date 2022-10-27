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參與金融科技周　推第二輪「拍住上」計劃　數碼港促進本港金融科技應用

27/10/2022

　　隨着社會步入疫後復常之路，本地盛事亦陸續展開，包括市場引頸以待，於10月31日揭幕的香港金融科技周2022。是次活動將滙聚環球領袖、金融科技先驅，及金融科技創業者等，共同探討金融科技發展前景，本地代表機構之一則有數碼港。數碼港作為本地的金融科技旗艦，一直就本港的金融科技發展與各界合作，最近更再獲財經事務及庫務局委託，推出新一輪「金融科技概念驗證測試資助計劃」（「拍住上」計劃），促進金融機構及科技企業或科研機構合作，就創新金融科技概念作驗證測試，計劃現正接受申請。

 


數碼港再獲財經事務及庫務局委託，推出新一輪「金融科技概念驗證測試資助計劃」促進金融機構及科技企業或科研機構合作，就創新金融科技概念作驗證測試。


首輪計劃近百項目　成功撮合金融機構與初創共同創新

　　去年推出的第一輪計劃，共批出超過90個項目，涵蓋財富管理科技、監管科技、保險科技、支付系統等多個範疇，另亦有涉及跨境應用方案更有七成受訪金融機構表示考慮落地應用方案。早前數碼港舉辦「金融科技概念驗證測試2022創新論壇」，邀請金融機構及金融科技初創分享在第一輪「拍住上」計劃的成功合作經驗，以啟發更多業界持分者參與。
 

早前數碼港舉辦「金融科技概念驗證測試2022創新論壇」，近百名監管機構、專業團體、金融機構及金融科技機構等代表參與活動。


　　其中包括恒生銀行與Bull.B Tech合作，開放銀行 API 接口，建立數碼支付平台，並先以本地學校作試驗，期望解決仍主要收取現金或支票的行業痛點，成功後亦可助銀行將方案應用至其他行業，開闢新收入來源。而中國建設銀行（亞洲）則與Planto合作，探索在銀行手機應用程式中，為客戶提供支出及資產等數據分析，助其掌握個人財務狀況及需要，更有助銀行為客戶提供個性化金融產品及服務。還有東亞銀行與銳智金融科技合作，以人工智能技術，透過光學字元辨識（OCR）及自然語言處理（NLP），助銀行自動分析財務報告，提升銀行的信貸審批及風險監控的能力。

 

論壇邀得金融機構與金融科技初創分享在上一輪「拍住上」計劃成功合作的經驗。(由左至右) 東亞銀行資訊科技部主管暨金融科技發展部主管梁兆恩、銳智金融科技創辦人林衛琳、恒生銀行環球支付方案部銷售主管 （商務理財）蒙潔雯、Bull.B Tech 創辦人陳易希、中國建設銀行（亞洲）產品創新管理部主管宗天、Planto 創始成員劉于嘉


增加資助額　擴申請對象範疇

　　隨着第二輪計劃展開，政府吸收上一輪計劃的經驗，作出多項優化，如每個獲批項目的資助金額提高至15至40萬元；資助對象擴大至科研機構；而合作模式靈活度亦大幅提高，一個項目可由多家金融機構，夥拍多家金融科技公司或研究機構共同合作，藉此可研發更廣泛解決金融行業痛點的方案。

將於金融科技周公布深化措施

　　除推出新一輪「拍住上」計劃，數碼港將參與今年的香港金融科技周，並公布深化成功個案商業化的計劃。另數碼港超過30間社群初創企業亦會參與此盛事，展示它們的金融科技解決方案；數碼港同時主持及參與不同專題環節，集中討論金融科技如何促進企業融資，以及人才培育的議題。

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