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受累港股表現疲弱，港交所連日急挫創逾一年低，縱獲大行力撐未宜撈底

05/12/2023

　　港股連日受挫，恒指今早（5日）失守16500重要支持水平，低見16332點再創年內新低。與大市表現關係密切的港交所(00388)跌勢也加劇，繼上日急跌4.1%後，今早再插逾半成低見252.2元，創逾一年新低。雖然港股表現確實疲弱，但港府表明已正視流動性問題，所有短期措施會陸續落實，並指將竭力拓展中東等市場吸引新資金，而港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）取消鎳交易訴訟早前獲勝訴，瑞銀指可能有利投資者情緒，美銀近日亦予目標價338元，加上臨近年尾多隻新股排隊上市，但全都難阻港交所跌勢，看來港股一日未喘穩都暫不宜沾手。

 

 （資料圖片）

 

陳茂波：港股表現疲弱與內地經濟和股市有關　已正視流動性問題


　　財政司司長陳茂波昨日（4日）在立法會財經事務委員會會議上指，今年本港股市表現疲弱，受內地及國際市場波動影響，恒生指數由年初至上月底累跌約14%，日均成交量由去年的1250億元降至今年約1056億元。港股表現與內地經濟和股市有關，由於本港有超過一半上市公司來自內地，交投佔比甚至高達七至八成。近期內地經濟調整，國際息口高企，而本港匯聚國際資金，亦受美國市場影響，在美國持續打壓中國的形勢疊加影響下，金融市場情緒氣氛受影響。而政府已正視港股市場流動性較以往低問題，因此設立提升股市流動性專責小組，由小組成員提供建議，包括上市、交投機制、吸納更多國際企業來港上市和資金，所有短期可做的措施都會實施，部分已經落實。

 

（陳茂波，Oscar攝

 

　　陳茂波又發表網誌指，香港作為細小、全開放、外向型的經濟體，外圍變化對香港影響巨大，香港將竭力拓展與亞洲、中東夥伴的關係，吸引新資金。亞洲首隻沙特阿拉伯交易所買賣基金（ETF）上周在港掛牌上市，讓本地和國際投資者可利用港元或人民幣投資沙特股市成份股指數，標誌著香港與中東加強資金雙向流動的新里程，預期香港和中東地區資金、人才、資訊雙向流動會更廣闊。此外，ETF市場仍有不俗發展，今年首10個月的日均成交金額達116億元，按年增長25%，相信隨著沙特ETF上市，能進一步加強香港ETF市場的全球連繫性，鞏固香港作為亞洲領先ETF市場的重要地位。

 

歐冠昇：港擁連繫全球資本渠道　將受惠中國資本市場體量大增

 

　　另港交所行政總裁歐冠昇昨在一個經濟峰會上表示，地緣政局緊張已成新常態，資本市場與國際連結是應對的最佳方法，而香港擁有連繫全球資本的渠道，相信互聯互通能增加市場彈性、釋放機遇，同時應對挑戰。

 

　　歐冠昇又指，中國作為世界第二大經濟體，但全球對中國的投資仍然嚴重不足。中國資本市場預計將在未來10年從目前的30萬億美元增長到逾100萬億美元，不少資金正尋找機遇分散投資，香港連接東西方，將在支持中國與全球市場雙向流動上發揮作用。而港交所早前與中東和東南亞的交易所達成協議，並在紐約和倫敦開設新的辦事處，致力將香港故事帶到世界各地，相信增強與全球連結，將支持香港迎接下一階段全球增長趨勢。

 

瑞銀：港交所LME勝訴或有利投資者情緒　予目標價296元

 

　　值得一提，港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）及LME Clear贏得了對沖基金Elliott Associates和做市商Jane Street Global Trading就LME去年取消上百億美元鎳交易的決定而在倫敦提起的訴訟。港交所上月底發公告稱，Elliott及Jane Street的申索試圖挑戰LME所作出的有關取消原告人聲稱於去年3月8日英國時間00:00或之後執行的鎳合約交易的決定，這兩項原告人提出的申索被合併為同一組司法覆核。法院於11月29日就司法覆核作出判決，被告人獲法院判全面勝訴。

 

　　瑞銀發表研報指，港交所旗下LME取消鎳交易訴訟獲勝訴，可能有利投資者情緒，因為相關的不確定性已大致消除。儘管如此，對盈利市場預期的影響有限，因為分析師之前沒有考慮任何撥備，以應對不確定的訴訟結果。另預料11月標題日均成交額按月上升21%至95億元，其商品業務的所得貢獻具韌性，予目標價296元及「中性」評級。

美銀：港交所今年純利或按年增逾20%　予目標價338元

 

　　美銀證券上周發表研報指，港交所今年純利或按年增逾20%，因利息收入在高利率環境下推動了其收入，但受到高利率以及地緣政治等影響，市場成交量今年首9月按年跌13%，料其利息收入貢獻將繼續推動其收入，並預期明年純利將按年增9%，股本回報率為24.6%，予目標價338元，維持「買入」評級。


　　美銀預期未來3至5年的改革主要是針對香港的流動性，料2024年日均成交額將維持在1000億元，低於2020至2022年的1250至1650億元，潛在的成交額上升可能來自減息，但對總統大選年內的中美關係擔憂可能會帶來不確定性。

 

潘鐵珊：大市成交弱新股規模小　長線資金也沽貨暫不宜買入

 

潘鐵珊

 

　　香港股票分析師協會副主席潘鐵珊於今日《開市Good Morning》節目指，港交所技術走勢欠奉，每次稍為爬升即急插，可見有較長線資金正吼位套現，臨近年尾更有拆倉行動，做了淡倉的投資者要拆倉，買回期指沽股票，在更多資金加入沽貨下，港交所暫不宜買入，待股價喘定才可吼。事實上，最近大市成交弱，即使有新股上市規模都較小，帶來的收入貢獻不多，港交所之前幾次低位形成的平台約270元亦已跌穿。

 

　　港交所半日跌5.29%收報254.2元，最多跌6.04%低見252.2元，連跌兩日，累計跌幅9.15%，成交24.08億元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》潘鐵珊詳盡分析，請按此

 

 

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