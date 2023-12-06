  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》投資者入市意欲仍低迷 蔚來仍虧損 博彈寧揀比亞迪

06/12/2023

　　恒生指數半日報16447，升119點或0.7%，主板成交逾482億元。恒生中國企業指數報5649，升40點或0.7%。恒生科技指數報3730，升47點或1.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及友邦(01299)；騰訊收報310.8元，升2元或0.6%，成交25.37億元；阿里收報69.85元，跌0.65元或0.9%，成交21.21億元；友邦收報63.45元，跌0.1元或0.2%，成交18.31億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報86.25元，升1.6元或1.9%，成交15.16億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(蔚來汽車網頁截圖)

 

李偉傑：恒指初步喘定惟難言見底

 

　　恒指昨日再跌落16200水平後，今日終於出現反彈，半日升逾100點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，暫時難以判斷港股是否已見底，但認為已算初步喘定。他指，受穆迪下調中國評級展望消息拖累，早兩日內地及本港股市下跌，故除非本月再有重大利好消息，否則難以提高投資者入市意欲。


　　他又提到，恒指自11月底以來連日以陰燭作結，到11月30日以小陽燭收市後，翌日再下殺，若要判斷大市見底，起碼要見連續兩至三日呈現陽燭才能提高市場信心。


蔚來降成本策略未見成效



　　蔚來(09866)公布第三季度淨虧損擴大至46.29億人民幣，經調整淨虧損同樣擴大至39.48億人民幣；收入總額為190.67億元，按年增長46.6%，按季增1.17倍。蔚來股價今早變動不大，最多曾升逾4%。李偉傑指，蔚來業績正好在跌市過後公布，跌勢提早消化令績後走勢逃過一劫。

 

　　他指，蔚來第三季虧損擴大窒礙市場投資意欲，雖然創辦人兼CEO李斌指，收購江淮汽車(滬:600418)某些生產設備後能降低生產成本，但今次業績亦令市場對其降本策略存疑，與其博蔚來反彈，不如留意其他更優質公司。

 

　　李偉傑指，比亞迪(01211)11月底受降價促銷消息拖累走勢，近日於200元以上整固，現價210元水平雖然仍吸引，但大市未肯定見底時亦不宜隨便入手，建議於200至205元附近入手更為理想，而且可待回升勢頭開始後再追入亦比撈底更穩陣。

 

蔚來汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,061.92
    -25.46 (-0.065%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,138.26
    +1.18 (+0.023%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,247.71
    -27.24 (-0.167%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.931
變動率︰+2.471%
較港股︰-0.57%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.507
變動率︰-2.756%
較港股︰-0.70%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.931
變動率︰-4.577%
較港股︰-0.63%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.460
變動率︰-3.726%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.645
變動率︰-4.581%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.684
變動率︰-5.722%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.629
變動率︰-8.038%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 12:54 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 12:54 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

滙款公司與傳統金融機構非競爭對手？兩者合作能提升市場競爭力！注重網絡安全跟上全球發展
人氣文章

著數速遞

機票優惠 |香港航空推花季優惠！櫻花季$1,400飛大阪、$1,130飛熊本！仲有札幌、沖繩等人氣日本航點！包20kg寄艙行李！同場平飛北京、上海、峇里最平$730起行
人氣文章

智城物語．方展策

Google Gemma｜GPT-4閉源惹議！Google推開源模型Gemma，為AI競爭添新變數，扭轉OpenAI獨大局面？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本藥妝好物分享！RECiPEO降敏保濕面膜、EMAKED育毛睫毛膏、Mytrex迷你按摩槍，CP值高！
人氣文章

Fashion

從Pinterest 2024年潮流預測，窺探時尚美妝最新趨勢！藍色彩妝成大熱、甚麼是Grandpacore？預備你的蝴蝶結穿搭吧！ 2
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

率先試！上環全新廚師發辦！港台星廚坐鎮主理Omakase：必食魚香脂香吞拿魚三食、鮮味滿瀉海膽花雕蟹、炭烤星鰻天婦羅
健康好人生 Health Channel
人氣文章
世界肥胖日 | 2個港人1個肥？逾50%人膽固醇超標、可導致逾200種疾病？關於肥胖5個你不知道的Fat Facts！同場加映：陳志雲、車婉婉分享減肥瘦身經歷新文章
人氣文章
減肥瘦身 | 金馬影后馬思純曾極端減肥導致復胖患高血壓！健康減55磅公開5招瘦身法！每朝榨「2種汁」助排毒增飽足感新文章
人氣文章
脂肪肝 ｜ 全球逾三成人有脂肪肝！最新研究：維他命B3或可減低脂肪肝患者死亡率！每天攝取量多少？從食物還是補充劑攝取較好？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 01:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金