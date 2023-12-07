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雖遭穆迪降評級展望，內銀息高仍可吼

07/12/2023

　　國際評級機構穆迪繼周二（5日）下調中國政府信用評級展望至「負面」後，昨日（6日）再將8家中資銀行、36家中資非金融及國有基建企業及其附屬公司，以及22個地方政府融資平台的展望由「穩定」降至「負面」，其中五大國有銀行評級展望都被降至「負面」。內銀股今早（7日）普遍下跌，但跌幅較大的中國銀行(03988)及農業銀行(01288)也只跌約1%，郵儲銀行(01658)更逆市上升，反而評級展望保持穩定的招商銀行(03968)一度急跌逾半成。野村近日指內銀淨息差壓力明年次季有望紓緩，而其內房貸款不良率仍可控，看好盈利穩定及股息率較高的內銀。在現時市況欠佳下，高息內銀或仍值得吸納。

 

Shutterstock

 

穆迪將5家國有大行評級展望降至負面　僅交行評級展望保持穩定

 

　　穆迪將8家中資銀行的評級展望由「穩定」降至「負面」。六大國有商業銀行中，農業銀行、中國銀行、建設銀行(00939)、工商銀行(01398)及郵儲銀行均予負面展望，僅交通銀行(03328)評級展望保持穩定。政策性銀行方面，中國農業發展銀行、國家開發銀行及中國進出口銀行同遭降至展望負面。另四大油企、中國移動(00941)及東風集團(00489)，加上兩大科網巨企阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)，以至騰訊音樂(01698)均被下調評級展望。


　　穆迪此前將中國政府信用評級展望從「穩定」下調至「負面」，警告地方債和房地產行業債務風險將對中國的財政系統和經濟環境構成下行風險。穆迪表示，由於相關企業主要由中國政府支持營運，因此下調中國政府信用評級展望時亦會連帶下調相關企業評級展望。穆迪另將26個地方政府融資平台列入降級觀察名單。

 

官媒指穆迪報告有失偏頗　中誠信維持中國評級展望穩定


　　中國外交部回應指，中國經濟基本面未變，中國有能力加深改革，並應對風險挑戰，有信心亦有能力實現長期穩定發展。此外，官媒《經濟日報》引述專家批評穆迪的報告有失偏頗，指穆迪不了解中國經濟運作，對內地中期經濟增長預測，亦明顯低於國際貨幣基金組織（IMF）及經合組織（OECD）等預測，又指其未有考慮內地近期支持樓市政策，對房地產影響經濟的判斷存在誤差。

 

　　中資信用評級機構中誠信國際則在穆迪下調中國評級展望後發報告，維持中國主權信用等級「AA+g」，評級展望為穩定。中誠信國際認為，基於對明年政策調整下地產投資延續跌幅收窄、工業生產保持韌性，以及充足的貨幣政策和財政政策空間的預期，料2024年中國經濟增速或達5%左右。而另外兩大國際評級機構標普及惠譽早前給予中國「A+」評級，展望穩定，現時未有更新。

 

四大行董事長接受官媒採訪　撐化解地方債務及房產業風險

 

　　值得一提，央媒《新華社》此前刊出對四大國有銀行董事長的採訪，四人均提到防範化解地方政府債務、房地產行業等重點領域風險。其中工商銀行董事長陳四清表示，工行堅持精準發力、綜合施策，統籌推進存量風險化解和源頭風險管控。對地方債務風險，堅持疏堵並舉，落實國家一攬子化債方案，通過多種市場化方式，支持地方政府降低債務成本、緩釋償債風險，形成風險防範化解長效機制。而對房地產風險，從供需兩端同時發力，既一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，又大力支持居民剛性和改善性住房需求，加大對保障性住房等「三大工程」建設的支持力度，助推房地產向新模式轉型。


　　中國銀行董事長葛海蛟則指，將緊扣防控風險這一永恒主題，當好維護金融穩定的壓艙石。而提及防範化解地方政府債務風險，葛海蛟指要發揮中行綜合金融服務優勢，完善多元化化債工具箱，積極支持地方政府穩妥化解存量、嚴格控制增量。在處置風險的同時，幫助提升地方政府自我造血能力，主動服務政府出海招商、項目撮合、重大展會等活動，加大對當地實體經濟、科創和小微企業的服務支持力度。

 

野村：料內銀淨息差壓力明年次季紓緩　內房貸款不良率仍可控

 

　　野村中國及香港金融研究部主管唐聖波近日表示，內銀股的淨息差持續受壓，主要由於內地去年至今多次下調貸款市場報價利率（LPR），中央並指導銀行下調現有房貸利率，這一部分壓力料將持續至明年首季，但隨著政府同時引導內銀下調存款利率，內銀淨息差壓力料由明年次季開始紓緩。明年內銀股的收入增長或會放緩，但盈利增長或有改善，主要受惠於利潤率改善，看好盈利穩定及股息率較高的內銀股。另估計內銀不良貸款比率今年或已見頂，並可望於明年下跌，而目前內銀向內房發展商所提供的貸款不良比率約3%至5%，仍屬可控水平，並預計中央不會通過商業銀行向內房提供無抵押貸款來解決問題，因可能衍生其他問題。


　　野村中國地產行業研究主管董季舟則指，在房地產銷情急跌以及融資渠道崩潰的背景下，被譽為中國民營房企「五朵金花」的五家經營能力較強的民企大多出現債務違約，而混合所有制房企的風險亦日漸增加，認為內房板塊已不能更糟，但中央政府已有效遏止內房危機往金融體系蔓延。

林家亨：內銀息高可吸引資金流入　內房風險可控不需太悲觀

 


（林家亨）

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，內銀股包含高息元素，現時市場信心減弱令更多人存在避險情緒，反而會買入內銀。事實上，內銀股擁有幾個優點，包括背靠中國，政治及財務風險都極低，環境差資金流入高息內銀屬邏輯性趨勢，暫不需太擔心未來內房債務危機會影響內銀質素，風險雖有但仍屬可控，不需看得太悲觀。

 

　　內銀股今早普遍向下，工行半日跌0.55%收報3.62元，建行跌0.23%報4.43元，中行跌1.06%報2.79元，農行跌1.06%報2.79元，交行跌0.44%報4.57元，招行(03968)挫3.39%報25.65元，惟郵儲行升0.86%報3.54元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 

另外，匯盈集團研究部主管陳鳳珠，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評穆迪/內銀股及大市，立即重溫

 

 

其他穆迪/內銀股相關新聞：
《Ａ股焦點》穆迪密集下調中企展望，銀行軟，交行評級穩定亦陪跌
穆迪將中國3家政策銀行、5家國有大行評級展望從穩定調整為負面
【債務風險】四大行董事長接受官媒採訪，撐地方緩債助化房企風險

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