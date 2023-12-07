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【ＦＩＩ峰會】李家超：FII峰會進一步加深香港與中東關係

07/12/2023

　　港府、港交所(00388)與沙特阿拉伯未來投資倡議（FII）研究所合辦的PRIORITY亞洲峰會今日（7日）在香港金融大會堂舉行。行政長官李家超致辭時表示，很高興FII研究所選擇在香港召開首個亞洲PRIORITY峰會，認為研究所的影響力已跨越中東地區，今次與香港政府與港交所合作，將為加深香港與中東關係邁出新重要一步，尤其加強與沙特亞拉伯的合作。

 

（Rex攝）


　　李家超表示，今年是「一帶一路」倡議提出10周年，倡議已成為全球未來發展的重要支柱，提到今年他率領高規格代表團出訪沙特及阿聯酋，簽署了一系列商業及機構協議，並與沙特啟動促進和保護投資協定的談判，而上周亞太區首個沙特ETF亦於港交所上市，今日峰會邀請超過1000名來自世界各地的商業和金融業領袖，約100位嘉賓就科技發展、氣候變化、金融活動及生活質素等主題展開討論。


　　李家超指，香港作為超級聯繫人，聯繫東西方的文化、經濟等方面交流，繼續在定義和塑造21世紀大趨勢方面發揮積極作用。他提到，至今約1000家金融科技公司落戶香港，較去年增加25%，轉數快系統拓展到東盟，與泰國的PromptPay接通實現跨境支付，香港又聯同中國人民銀制、泰國和阿聯酋的中央銀行展開mBridge項目的合作。本港擁有5家全球排名前百的大學，近年投入研發資金逾250億美元，明年亦會研建人工智能超算中心。

 

（Rex攝）


史美倫:港交所需關注沙特等多元化融資機會


　　港交所主席史美倫表示，近年宏觀經濟挑戰和地緣政局日趨緊張，世界因此更加需要加強聯繫，對增強經濟韌性、推動繁榮尤其重要。港交所需要關注沙特阿拉伯、中東、中國，以至正在崛起的亞洲區多元化融資機會。

 

港交所主席史美倫（Rex攝）

 
　　港府、港交所與沙特阿拉伯未來投資倡議（FII）研究所合辦的PRIORITY亞洲峰會今日在香港金融大會堂舉行。史美倫致辭時表示，走向亞洲資本市場中心，是港交所不斷建構全球互聯互通的一部分。港交所去年在深化香港與中東互聯互通方面取得重大進展，使兩個地區之間的機會能夠雙向流動。

 

　　她又提到，交易所早前與沙特證券交易所集團簽訂合作備忘錄，令沙特交易所成為港交所認可的交易所之一；亞洲首隻沙特ETF上周亦在港上市。

 

撰文：經濟通採訪組

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