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《午市前瞻》恒指穿萬六將試去年低 憂內銀壞帳撥備增加不宜入手

07/12/2023

　　恒生指數半日報16222，跌241點或1.5%，主板成交近447億元。恒生中國企業指數報5567，跌96點或1.7%。恒生科技指數報3680，跌67點或1.8%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及港交所(00388)；騰訊收報306元，跌5.6元或1.8%，成交21.79億元；美團收報84.1元，跌2.3元或2.7%，成交16.78億元；港交所收報247.8元，跌9元或3.5%，成交13.83億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報69元，跌1.15元或1.6%，成交13.57億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(建行網頁截圖)

 

張智威：恒指勢試萬六關

 

  繼中國遭穆迪下調評級展望至「負面」後，穆迪再出手將香港評級展望由「穩定」降至「負面」，指香港與中國的信貸狀況息息相關，當內地經濟增長可能放緩，相關金融風險亦會影響香港信用狀況。消息拖累港股開市繼續走低，恒指半日最多跌約300點，低見16157再創年內新低。

 

  信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指正向16000尋底，因應目前恒指牛證重貨區位於16000，預計大市起碼下殺至該水平才有可能覓得支持。如進一步失守，大市支持位便會下移至去年低位14597。他提到，目前市況下投資者不宜急於撈底，如有持貨，股份跌穿上一個低位便應該先止蝕離場。

 

高息股寧選滙控中移動

 

  除香港外，穆迪再下調多間中資央企民企評級展望，其中包括四大銀行在內的八間國有銀行，但四大內銀股今日跌幅未算太大。張智威指，雖然內銀股今日跌幅不大，但連日陰跌累計跌幅亦不小。他指現時市場憂慮內銀明年起要提高壞帳撥備，為預備內房風險，故整體前景會有一定壓力，即使息高亦不建議入手內銀股。

 

  如吼高息股，張智威更為推薦近期抗跌力強勁的滙控(00005)和中移動(00941)，息率亦不低，前景風險亦較內銀股為低。　

 

建行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

交行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

招行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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