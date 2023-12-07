【ＦＩＩ峰會】陳茂波：正構建生態圈以吸引更多年輕人投身創科

財政司司長陳茂波表示，金融和創科為本港未來兩大經濟主力，在推動本港創科發展方面，除了在學校課程中加入相關元素，港府亦正嘗試構建香港創科生態圈，包括邀請初創公司和戰略企業落戶香港，以為本港帶來資金和人才。





財政司司長陳茂波（Andrew攝）

他認為，在「一國兩制」框架下，香港成為開拓中國和亞洲市場的平台，同時本港亦修訂上市規則方便科企來港上市，當相關就業機會增多，相信年輕人會願意投身創科行業。

陳茂波在出席沙特阿拉伯未來投資倡議研究所FII，在港舉行的「PRIORITY亞洲峰會」時指出，亞洲新興市場的佔全球經濟增長比例由1995的約12％，提升至現時的三分之一水平，且該地區的人口結構較為年輕，加上數碼化帶動下，能發現當地的直接投資機會，舉例中國的太陽能產業發展處領先水平。

歐冠昇冀建外地交易所夥伴關係 業務重中東東南亞

港交所(00388)行政總裁歐冠昇出席沙特阿拉伯未來投資倡議（FII）研究所合辦PRIORITY亞洲峰會時表示，除過往中港互聯互通產品外，冀與外地交易所建立夥伴關係，如較早前將印尼證券交易所納入認可證券交易所名單。他指出，交易所業務將不只著重內地，且包括東南亞、中東地區。

港交所行政總裁歐冠昇（Andrew攝）

歐冠昇亦解釋，亞洲、中東、非洲和南美洲地區「增長對角線」概念，並非不理會其他地區，而是看重相關地區水、能源、食物、原材料等供應及投資機會，加上中東主權基金財富基金目前的資產管理規模約為4萬億美元；中國外流資金受限的發展空間潛力，創造有前所未有資本機會，又指相關地區創造、互補能力皆很高。

歐冠昇早前在網誌引述國際貨幣基金組織預測，到2024年，亞洲、中東、非洲和南美洲地區增長將佔全球經濟增長的約70％，他稱，上述地區在世界格局中的地位不斷上升，在世界地圖上剛好形成對角線，亦稱「增長對角線」。

PIF：選擇香港作峰會場地 因香港是全球化城市

沙特阿拉伯未來投資倡議研究所（FII），今、明（7、8日）兩日在香港舉行首屆「PRIORITY亞洲峰會」。沙特公共投資基金（PIF）總裁Yasir Al-Rumayyan表示，FII過往已在紐約、邁阿密、倫敦等城市舉辦峰會，今次首度涉足亞洲，選擇香港作為亞洲峰會場地，因香港是全球化城市，毗鄰內地及亞洲其他地方，亦是資本市場、金融市場及創新樞紐之一。

沙特公共投資基金(PIF)總裁Yasir Al-Rumayyan （Andrew攝）

擬於內地及印度增設辦公室

他表示，PIF已於香港、紐約、倫敦、約旦、卡塔爾等地設有辦公室，將於內地及印度增設辦公室。他又估計，亞洲今年經濟增長約4.6％，亞洲對環球經濟增長貢獻達52％，有43％的初創公司融資、51％的科技開支、88％的專利申請，均來自亞洲，中國亦是全球26％的獨角獸所在地。

沙特阿拉伯正推動AI策略並投資

Yasir Al-Rumayyan指，沙特屬於石油經濟體，但若依賴單一收入來源會產生問題，因此需要多元化，強調2030年願景經過數以千人歷時近兩年來編製，務實應對沙特經濟弱點及機遇。他續稱，Open AI及ChatGPT均顯示AI發展有多強大，引起全球政府及投資者更多關注，沙特阿拉伯正推動AI策略，並作出相關投資。

撰文：經濟通採訪組



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