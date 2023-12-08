  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

藥明生物(02269)昨首斥近4億元購回1316萬股

08/12/2023

　　藥明生物(02269)公布，有關建議以不超過6億美元總價格購回股份後，該集團申報於昨天首度斥約3.9億元購回1316.1萬股，佔約0.3%股權。

 


　　該集團指，每股購回最高價30元，最低價28.65元。該集團昨天收報29.95元，跌約2.4%，成交額約20.7億元。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,064.41
    -22.97 (-0.059%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,137.59
    +0.51 (+0.010%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,243.41
    -31.53 (-0.194%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.944
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.50%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.507
變動率︰-2.756%
較港股︰-0.70%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.931
變動率︰-4.577%
較港股︰-0.63%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌122.028
變動率︰-3.801%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.645
變動率︰-4.581%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.730
變動率︰-5.522%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.630
變動率︰-8.030%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.765
變動率︰+15.297%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升222.780
變動率︰+8.267%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升46.360
變動率︰+5.796%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌188.700
變動率︰-6.879%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 12:55 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 12:55 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

英超入直路！利記先甜後苦，青訓做奇兵；曼城先苦後甜，輪換成關鍵；槍手硬仗最多，考驗穩定性
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】官方PMI一冷一熱，小企業暗湧續增
人氣文章

娛樂情報

港姐蘇可欣8年苦無發揮宣布離開TVB！重操故業再做空姐：冇唔捨得啦
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

為慈善出一分力！Hublot x Depeche Mode樂隊推出限量版腕錶、Omega x Swatch推出MoonSwatch手提錶箱，將籌款捐出！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環米芝蓮日本料理：吉列拖羅、和牛海膽壽司、烤頂級法國鴨肉、北海道鮑魚釜飯，展現星級摩登割烹精髓 2
人氣文章

Fashion

從Chanel、Dior、Bottega Veneta新品，看2024春夏耳環3大潮流！珍珠元素可鹽可甜、閃亮水晶展現優雅氣息！特大耳環秒變時尚達人 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脂肪肝 ｜ 全球逾三成人有脂肪肝！最新研究：維他命B3或可減低脂肪肝患者死亡率！每天攝取量多少？從食物還是補充劑攝取較好？
人氣文章
麻疹疫苗 | 全球麻疹個案激增！香港錄3宗，患者包括兩名嬰幼兒！醫生：3類高危人士盡快打疫苗！即睇麻疹感染徵狀新文章
人氣文章
天氣忽冷忽熱易誘發心血管、呼吸系統疾病！8款暖身禦寒湯水＋產熱食物推介！熱齋啡助保暖但令血壓升高？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 01:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金