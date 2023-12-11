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李寧購北角物業作香港總部遭大行唱淡，股價急插博反彈要小心

11/12/2023

　　在本港樓價持續下跌之際，李寧(02331)突宣布以約22億元向恒基地產(00012)收購北角整棟商業大樓「港匯東」作香港總部，遭大行看淡，其中大華繼顯將其目標價狠劈至18.8元。李寧今日(11日)低開11%報18.98元，其後跌幅擴大，最多插逾一成半，低見17.88元，創逾3年半低。值得一提，李寧早前公布上半年盈利倒退3.1%至21.2億人民幣，其後又公布第三季零售流水按年僅錄中單位數增長，同店銷售更錄中單位數下降，但今次仍用盡上半年盈利作大型收購，實難予市場信心，想博反彈要小心。

 

（李寧官網截圖）

 

22億元購港匯東全幢作香港總部　李寧：展現對香港業務前景充滿信心


　　李寧公布，以22.08億元向恒基地產收購持有北角電氣道218號商業大樓「港匯東」物業為一整幢樓宇，總佔地面積約9600平方呎，總建築面積約14.4萬平方呎。樓宇包含22層商業/辦公空間及兩層零售區域。各物業租戶均為獨立第三方。Vansittart去年度虧損8036萬元，去年底資產淨值約27.3億元。獨立物業估值師評估該物業於本月5日估值24.6億元。預計收購事項將於2024年1月28日或之前落實完成，部分樓面擬用作集團於香港之總部，並擬與物業現有租戶商討續約事宜，及為尚未租賃之物業空間物色新租戶。

 
　　李寧指，香港業務具有龐大發展潛力，擴展集團於香港業務營運將有助擴展國際業務，因而具有重要策略意義，而購買物業用作香港總部展現對於香港業務前景充滿信心，標誌落實執行加強國際業務發展計劃。

 

　　不過，今年下半年以來，香港樓價不斷下跌，12月4日，美聯樓價指數最新報140.78點，按周跌1.13%，已連續下跌16周，本年迄今樓價跌3.6%，創逾6年半新低。

 

大華繼顯：恐對財務報表造成損害　目標價降61.5%至18.8元


　　對於李寧收購港匯東，大華繼顯發表研報指，相關交易與李寧主要業務無關，而上述代價涉及金額太多，鑑於香港房地產市場低迷，預計目標公司短期內不會出現扭虧為盈，這將對李寧的財務報表造成損害，而李寧在香港市場的份額有限，因此沒有必要在香港購買建築物作為總部。此交易反映李寧公司治理薄弱，將目標價由48.8元下調61.5%至18.8元，並將評級從「買入」下調至「沽售」。

 

　　瑞銀則指，基於是次就非核心業務作開支，預料會對李寧股價產生負面影響，而目前該行給予李寧目標價為39元，評級為「買入」。

上半年盈利跌3.1%至21.2億人幣　第三季同店銷售跌中單位數

 

　　另外，李寧於今年8月公布中期業績，上半年錄得股東應佔溢利跌3.1%至21.21億人民幣，惟繼2011年後首度派發中期息，每股0.362元；整體毛利增10.3%至68.39億人民幣，毛利率下跌1.2個百分點至48.8%，期內營業額增13%至140.19億人民幣。

 

　　李寧又於10月25日公布第三季營運數據，李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長，整個平台同店銷售錄中單位數下降。另考慮到線上銷售走軟等因素，公司進一步將全年收入增長指引從中雙位數下調至高單位數。多間大行指其銷售遜市場預期，並較同行落後，紛紛勁劈目標價，其中大和將其目標價由55元大降38.2%至34元，並與美銀齊將其評級下調。

 

溫傑：有錢不用作派息回購反作大型投資　下跌有因不值博

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，對於李寧收購港匯東，市場反應一定偏向負面，以現時情況公司應持有多些現金，加上大家擔心香港樓市有進一步下滑空間，怕李寧會「買錯嘢」。市場又會覺得既然股價已跌了很多，公司若有錢不如用作派息或回購，現反用作大型投資，市場看法自然較保守。再者，公司基本面不太好，本已有人想沽貨，正好借機猛沽。雖然不排除一日跌了那麼多，第二日會有2至3%反彈，但以現時市況不宜只因跌了很多就買，只宜買強勢股，事實上如下跌有因，值博率未必太吸引。

　　李寧半日急插13.63%收報18.44元，最多跌16.25%低見17.88元，為表現最差藍籌，成交14.87億元。其他體品股亦普遍下挫，安踏(02020)跌2.11%報71.85元，特步(01368)跌3.52%報4.39元，361度(01361)跌3.51%報3.3元，滔搏(06110)跌0.52%報5.72元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 

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