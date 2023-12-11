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恒指急跌逾300點穿16000，再創逾一年新低，港交所挫4%

11/12/2023

　　恒指12月以來未改頹勢，日前評級機構穆迪接連下調中國及香港務的評級展望，引發市場對兩地市場前景憂慮，加劇港股跌勢。市場好消息缺乏之下港股愈來跌愈深，今日上午終失守16000重要心理關口，暫低見15982。

 


　　港股連日下跌拖累重磅股走勢，港交所(00388)首當其衝捱沽，今日進一步失守240元心理關口，曾挫逾4%暫低見238.2元，現跌3.5%，報239.6元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅6.7%。其餘金融重磅股同跌；友邦(01299)跌0.9%，報63.25元；滙控(00005)升0.2%，報60.1元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅1.5%。

李寧花22億元購港總部捱沽

　　科技股跌幅更深；阿里(09988)跌3.8%，報67.8元；美團(03690)跌3.5%，報83.6元；騰訊(00700)跌1.9%，報299.8元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅3.8%；京東集團(09618)跌6%，報98.5元。


　　李寧(02331)宣布斥資22億元向恒地(00012)購入全幢大廈作為香港總部，但股價低開11%後不斷下跌，現跌15.3%，報18.08元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅18.2%；盤中低見17.88元逾三年半新低。其餘消費股受中國經濟前景向淡拖累向下；安踏體育(02020)跌2.4%，報71.65元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅5.7%；海底撈(06862)跌3.3%，報14.02元。


　　現時，恒生指數報15992，跌341點或跌2.1%，主板成交近373億元。國企指數報5452，跌145點或跌2.6%。恒生科技指數報3617，跌88點或跌2.4%。


　　即月期指新報16017，跌336點，高水24點。即月國指期貨報5465，跌141點，高水13點。即月科指期貨新報3626，跌90點，高水28點。


　　上證綜合指數報2943，跌25點或跌0.9%，成交2053.03億元人民幣。


　　深證成份指數報9445，跌108點或跌1.1%，成交2589.67億元人民幣。

 

撰文:經濟通市場國金組

 

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