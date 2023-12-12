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《午市前瞻》恒指或未見底 潤地短期博上廿天線 惟中長線有保留

12/12/2023

　　恒生指數半日報16338，升137點或0.8%，主板成交逾416億元。恒生中國企業指數報5608，升76點或1.4%。恒生科技指數報3727，升60點或1.7%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及友邦(01299)；騰訊收報309.4元，升2.2元或0.7%，成交17.78億元；阿里收報70.05元，升1.25元或1.8%，成交11.62億元；友邦收報62.5元，跌1.05元或1.7%，成交10.49億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報84.6元，升1.1元或1.3%，成交10.12億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(華潤置地網頁截圖)

 

張智威：萬六以下重牛下殺風險未解


　　恒指昨日跌穿16000大關後見支持，今日半日再彈逾130點。不過，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指目前尚未脫離危險期，因為恒指牛熊證街貨數據顯示，即使昨日殺穿牛證重貨區16000水平，16000下方的牛證街貨量依然不斷增加，反映仍有投資者博反彈，恒指或要繼續尋底，初步以牛證重貨區底部約15700為支持。


潤地11月銷售按年增8.6%


　　華潤置地(01109)公布11月銷售數據，單月銷售金額約241.2億人民幣，按年增加8.6%。近期內房銷售普遍偏差，但潤地11月銷售額按月錄得增長，張智威指數據著實令市場有驚喜，目前股價已回升至約10天線水平，後市有望挑戰20天線約28.6元。


　　不過，他提到，內地房地產剛性需求轉弱，即使潤地獨自銷售轉好，也未能避免行業壓力，前景並非特別亮麗，故亦難言能否於現價作中長線部署。

 

華潤置地股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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