內地10月手機出貨量增近兩成，舜宇獲大行唱好可看高一線？

中國信息通信研究院最新公布，內地10月手機出貨量達2916萬部，按年增19.7%，加上舜宇光學(02382)近日公布公司11月手機鏡頭出貨量按年增29%，手機攝像模組出貨量按年增49.9%，獲大行唱好指數據勝預期，令其股價連日造好，今早(14日)更飆約半成。數據顯示手機產業鏈正逐步復甦，舜宇在一眾手機設備股中或可看高一線，若想吸納應如何部署？

（舜宇光學網頁截圖）

中國信通院：10月手機出貨量2916萬部 按年增19.7%

中國信通院公布，10月中國市場手機出貨量2916.2萬部，按年增長19.7%；其中5G手機出貨量2643.5萬部，增長35.5%，佔同期手機出貨量的90.6%。今年首10個月，手機總體出貨量2.3億部，按年增4.2%；其中5G手機出貨量1.88億部，按年增長8.9%，佔同期手機出貨量的81.9%。



不過，9月中國市場手機出貨量3327.7萬部，其中5G手機出貨量為2871.7萬部。據此測算，10月手機出貨量按月降12.4%，5G手機降8%。而10月中國國產品牌手機出貨量1801.3萬部，按年增長7.2%，佔同期手機出貨量61.8%；上市新機型49款，按年增長63.3%，佔同期手機上市新機型數量的98%。

舜宇11月手機鏡頭出貨量按年增29% 大摩：穩健改善勝預期看85元

舜宇近日亦公布，今年11月手機鏡頭出貨量為約1.18億件，按年增29.3%、按月跌0.1%；手機攝像模組出貨量按年增49.9%、按月跌3.8%至5199.8萬件；兩者按年增長主要是因為去年同期因整體智能手機市場需求疲弱而使得基數處於低位。車載鏡頭出貨量按年跌8.4%、按月亦跌13.1%至678.4萬件，主要是因為客戶在年底進行庫存管控。

摩根士丹利發表報告指，舜宇11月手機鏡頭及攝像模組出貨量均錄得按年穩健改善，勝於預期，並令全年交付很可能可以超出預期，同時首11月車載鏡頭增長放緩，但仍超出全年目標。而受惠上年12月同期低基數，相信智能手機鏡頭及攝像模組交付量處於有利地位，有可能超過管理層的全年目標，同時，基於同期低基數效應，車載鏡頭亦可輕鬆地達成全年目標增長15%，予目標價85元，評級「增持」。

野村：料本月手機相關產品出貨按月增加 維持88元目標價

野村指，舜宇11月手機鏡頭出貨按年增29%，按月持平，符預期，但手機攝像模組及車載鏡頭出貨按月跌4%及13%，若包括3D感測等其他模組，上月整體手機攝像模組出貨量按年增長41%，按月要跌6%，惟預期12月智能手機相關產品出貨按月增加，重申「買入」評級及88元目標價不變。

中金稱，舜宇公布了11月出貨量數據，手機產品均出現小幅度出貨量的環比下滑為行業正常的拉貨節奏波動，目前手機大盤拉貨動能已逐步回歸常態，維持「跑贏行業」評級和目標價81.9元。惟11月車載鏡頭出貨量同比下滑8.4%，環比下滑13.1%。隨著海外市場逐步進入傳統節假日周期，公司車載鏡頭出貨量的下滑反映了市場的季節性調整，預計12月將延續。展望2024年，建議投資者積極關注公司北美及安卓大客戶的新產品導入進展，以及上半年行業的拉貨動能持續性。





美銀：需求及平均售價改善 惟股價受制市場競爭及高估值



美銀證券則將舜宇評級由「跑輸大市」上調至「中性」，目標價由55元升至74元，相信需求回穩及平均售價改善將會提供下行保護，但股價走勢仍然受制於市場競爭及該股的高估值，將公司2023至2025年盈利預測上調1%至5%，反映需求及平均售價改善，以及市場份額提升的潛力。



美銀又指，公司的產能使用率自第三季起改善，手機鏡頭及手機攝像模組的產能使用率分別由去年下半年的50%及60%，提升至60%及70%，低端鏡頭的平均售價回穩，中高端開始回升，估計平均售價每提升5%，將會推動經營溢利擴充3%至4%，不過內地代工生產商採用更多本地感光元件以降低成本，將會拖低舜宇攝像模組平均售價及利潤率的恢復步伐。





何啟俊：受惠手機產業鏈改善 回至70元以下可吸目標80元



（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，手機相關行業整體出貨量跌幅確見收窄，近期亦見有不少新手機推出，多了人想換機，加上上游材料已較便宜，可令盈利增加。隨著整個手機產業鏈正在改善，舜宇明年業績表現值得期待，不過近期股價已升了不少，可待回至70元以下再部署，目標看250天線約80元。而同業瑞聲科技(02018)近期股價彈力更強，但基本面不及舜宇，吸納舜宇會較穩陣。

舜宇半日升5.03%收報74.1元，連升3日，累升8.73%，成交4.46億元。其他手機設備股亦普遍造好，瑞聲科技升6.61%報23.4元，高偉電子(01415)升3.37%報21.45元，丘鈦科技(01478)升4.03%報4.65元，比亞迪電子(00285)升4.31%報33.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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