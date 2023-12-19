《午市前瞻》恒指料受困短期均線 料停航紅海一至兩個月內解決

恒生指數半日報16527，跌101點或0.6%，主板成交近420億元。恒生中國企業指數報5602，跌31點或0.6%。恒生科技指數報3712，跌18點或0.5%。



恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊(00700)及阿里(09988)；美團收報78.1元，跌5.05元或6.1%，成交35.12億元；騰訊收報312元，升0.4元或0.1%，成交21.7億元；阿里收報71.75元，跌0.35元或0.5%，成交10.09億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里。科指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里。

(東方海外網頁截圖)

連敬涵：恒指全年表現疲弱難以粉飾

恒指早前觸及20天線後有回吐壓力，今早一度試穿10天線，隨後有買盤支持令跌幅收窄。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，上周起恒指開始出現反彈，惟在20天線以上約16900受阻，反映資金仍然未算真正回流港股；如今於10天線見支持，若本周未有出現重大消息，恒指料於10至20天線之間上落。



市場憧憬年底會有基金粉飾櫥窗因素帶動港股回升，但連敬涵坦言港股跌足全年，跌勢與去年相若，而且港股短線反彈會引來獲利盤，基金此際入場亦要捱沽，預計今年表現已難以粉飾，基金與其接貨，倒不如偃旗息鼓，留待明年部署。

航運股難炒 派息難復返



歐亞海上貨運必經之路紅海，近日受伊朗支持的也門胡塞武裝威脅，接連有貨船受襲，四間航運巨頭日前相繼宣布停駛紅海航道，改道途經非洲南端的好望角。市場憧憬改行路途較長的好望角航線後運費將須提高，昨日資金追捧航運股，東方海外(00316)自10月以來首度收復100天線。



連敬涵指運費持續受以巴局勢影響，紅海情況亦與以巴有關，但相信近期美國積極斡旋下，短線以巴局勢有望紓緩，屆時紅海貨輪受襲情況亦有望解決，預計停航紅海一事有望於一至兩個月內解決，故運費上漲亦會於期內維持，難以長線支持航運股股價。



從走勢上而言，未再有進一步消息下，預計東方海外將於100天線上高位徘徊，料區間為103至109元。此外，疫情過後，他預期東方海外難以再恢復以前的派息，亦難再發放特別息。

東方海外股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

中遠海能股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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