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聖誕元旦假期將至，濠賭股獲大行唱好可博炒一轉？

20/12/2023

　　聖誕及元旦假期將至，多間大行料可帶動澳門賭場人流及賭收上升，加上澳門行政長官賀一誠料澳門全年賭收逾1800億澳門元，超越原來預測目標，刺激濠賭股今日(20日)普遍造好，其中金沙中國(01928)飆近半成，可博炒一轉？

 

（金沙中國網頁截圖）

 

賀一誠料全年賭收逾1800億超預期　旅遊界料聖誕酒店入住率達九成

 

　　據《澳門電台》報道，澳門行政長官賀一誠表示，今年尚有約10天，相信全年賭收可超過1800億澳門元，較預期多逾20%。賀一誠引述經濟財政司司長李偉農上月透露，賭收已逾1600億澳門元，今年賭收早已達到原來預測的1300億澳門元目標。政府預料明年賭收超過2160億澳門元，在相關基礎下才可做到基本平衡預算，因此明年可恢復7000澳門元央積金注資。他又指，澳門主要經濟指標穩中向好，今年首三季本地生產總值(GDP)按年實質上升77.7%，已恢復至2019年同期的七成以上。入境旅客同比大幅攀升，物價保持基本穩定，本地居民失業率回落至2.9%，月工作收入中位數增加，僱員最低工資調升，就業狀況持續改善。

 

　　另外，據澳門媒體引述旅遊業者表示，目前聖誕節檔期飯店房預訂率超過六成，相信愈接近假期，訂單增長愈快，料聖誕節將以港客及海外客為主要客源，整體酒店入住率可達80%至90%。

 

瑞銀料聖誕元旦賭場人流及賭收上升　首選銀娛美高梅

 

　　瑞銀發表研報指，根據該行渠道，澳門過去7日的日均博彩收益約5.42億澳門元，較12月首11日的日均5.2億澳門元為高，令本月平日每日賭收升至5.29億澳門元。以不同場合劃分，中場賭收按月持平，貴賓廳賭收按月減少2%至3%，但佔比維持約2.7%至2.9%。瑞銀預計，澳門賭場人流及賭收將會於聖誕及元旦期間上升，對濠賭股行業持正面看法，首選銀河娛樂(00027)及美高梅(02282)。


　　花旗指，根據行業最新數據顯示，澳門12月份首17天博彩收入或達到約90億澳門元，意味日均賭收約5.43億澳門元，較12月份首10天約5.2億澳門元高出約4%，料聖誕及除夕檔期收入加快，加上本月餘下時間將舉辦一系列音樂會，預計人流將增加。該行維持澳門12月賭收175億澳門元預測，約為2019年12月水平的77%，亦意味本月剩餘時間的日均博彩收入為6億澳門元。

 

大摩：賭博需求強勁濠賭股吸引　麥格理：首選銀娛金沙

 

　　摩根士丹利指，澳門賭博需求維持強勁，高端賭客賭博及往來次數增加。不過，因行業投資承諾，料明年資本及營運支出均會增加，該行認為濠賭股行業吸引。預期第四季永利澳門(01128)及新濠(00200)受惠於中場贏率(hold rate)及總投注額改善。美高梅於10月博彩毛利佔比15.5%，且11月再造好，但關注公司可否維持高於預期的市場份額。奢侈品零售方面，趨勢雖然按季轉弱，但仍算強勁，高於2019年疫前水平，加上內地訪客數字復甦較香港快，料澳門可由香港爭取市場份額。


　　麥格理表示，根據第三方數據，預計澳門過去7天日均賭收為5.42億澳門元，較12月首10天的日均收入高約4%。該行按照趨勢預計，本月餘下時間的日均賭收介乎5.58億至6.08億澳門元，主要是受到聖誕節和除夕的帶動，又預期12月的賭收將為168億至175億澳門元，達到2019年水平的74至77%。另外，澳門立法會常務委員會正審議《娛樂場幸運博彩信貸法律制度》，新提案會逐步收緊博彩信貸業務，並預計明年中前不會生效。擬議的修正案將進一步削弱中介貴賓廳的地位，而高端中場將會變得愈來愈重要。


　　另麥格理指，銀娛第三期項目已在12月13日開幕，並設有一間擁有100間客房的全新酒店。據該行了解，新酒店的套房將較第三期的另外兩間酒店大，酒店亦會更加高端，這或成為銀娛保留頂級玩家的巨大吸引力，又相信基於銀娛第四期的持續建設及先進的活動場地，銀娛有更大能力吸引優質中場客戶並提高賭桌收益。該行在澳門博彩股中仍首選銀娛及金沙。

熊麗萍：可藉長假期博短線上升　惟銀娛難上46元金沙最多見25元


　　今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指澳門現在會舉辦一些大型活動，亦有很多演唱會，演唱會門票更往往連同酒店房或餐飲成套售賣，有助帶動酒店及餐飲業向好，但澳門博企仍以博彩收入佔最大比重，轉變需時，現時也主要靠中場收入，而有些內地旅客到訪澳門是為了深度遊，對賭場收入沒幫助，故濠賭股並不值得吸納，股價亦只維持上落格局，不見突破，只是藉聖誕、元旦甚至農曆新年等作區間上落，記得上次「十一黃金周」前都只升些少，之後更「無晒影」，值博率不高。

 

　　熊麗萍又指，往後澳門賭收表現要看能否吸引內地以外客源，若僅靠內地客及一些香港客，有大行指2025年賭收可恢復至2019年的95%過於樂觀。2019年澳門全年賭收達3000億澳門元，達到95%即要有2800至2900億澳門元，必須要有新客源。此外，現時澳門基建亦未能配合吸引國際旅客，若須經香港去澳門，短途客為了節省時間未必這樣做，除非澳門本身有其吸引力。

 

　　至於個別濠賭股表現，熊麗萍指，銀娛擴充業務方面未見突出，其他博企包括以前靠貴賓廳業務的澳博(00880)都是這樣做，但銀娛及金沙都勝在致力發展多元化業務，與澳門發展步伐較一致。股價方面，銀娛及金沙上落幅度都很窄，銀娛主要於40至46元上落，現價恰好處於中間，要重上46元有些難度。金沙於本輪反彈無疑表現較好，但最多只可博其升至24或25元。

 

　　金沙今日升4.9%收報22.5元，銀娛升1.78%報42.85元，美高梅升2.47%報9.96元，澳博升3.48%報2.38元，永利澳門升5.93%報6.25元，新濠升3.85%報5.4元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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