網易瀉22%，騰訊挫13%，傳遊戲存儲設備須存境內

網易(09999)現價跌22.1%，報126.1元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅22.2%。該股成交約772萬股，涉資11.66億元。



午間收市前傳出，國家新聞出版署發布《網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，其中提到，網路遊戲不得設定每日登入、首次預付、連續儲值等誘導性獎勵；所有網路遊戲須設定用戶儲值限額。網路遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。



相關服務器和存儲設備須存放在中華人民共和國境內



意見稿指出，網絡遊戲出版經營單位不得實施壟斷及不公平競爭行為，妨礙市場公平競爭秩序。網路遊戲出版經營單位違反相關法律規定實施壟斷行為的，由反壟斷執法機關依法處理。其中又提到，從事網絡遊戲出版業務所需的必要的技術設備，相關服務器和存儲設備須存放在中華人民共和國境內；法定代表人必須是在境內長久居住的具有完全民事行為能力的中國公民。



遊戲股午後進一步急瀉



久違的科網監管橫空再現身，市場憂慮打壓再臨，引發全線遊戲股遭恐慌性拋售；騰訊(00700)跌13.6%，報270.2元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅14%；禪遊科技(02660)跌17.2%，報4.47元；中手游(00302)跌11.9%，報1.26元；心動公司(02400)跌11.8%，報9.79元；創夢天地(01119)跌8.5%，報2.15元；網龍(00777)跌6.7%，報12.6元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅6.8%。



現時，恒生指數報16421，跌200點或跌1.2%，主板成交近516億元。國企指數報5520，跌99點或跌1.8%。恒生科技指數報3574，跌135點或跌3.6%。



即月期指新報16441，跌172點，高水20點。即月國指期貨報5530，跌88點，高水9點。即月科指期貨新報3576，跌129點，高水22點。



上證綜合指數報2921，升2點或升0.1%，成交1903.15億元人民幣。



深證成份指數報9253，跌3點或跌0%，成交2467.74億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

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