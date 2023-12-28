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聯想再炒AI PC概念股價續攀高，逼近大行目標價未宜高追

28/12/2023

　　聯想集團(00992)於本周舉行2023天禧AI生態開發者大會，股價昨日（27日）借機再炒升3.7%，創2015年5月以來新高。記得聯想去年受累疫情後換機潮結束，股價大幅回吐，及至今年全球熱炒AI概念，聯想作為全球最大個人電腦供應商，加上CEO楊元慶預告，最快於明年9月推出人工智能電腦（AI PC），市場憧憬AI應用將引發新一輪換機潮，刺激聯想年內累升約七成。聯想累積升幅雖大，但仍繼續獲多家券商唱好，今早(28日)再升近2%，仍可追入？

 

（Shutterstock）

 

聯想介紹天禧AI生態四端一體戰略　聚焦會議課堂遊戲等場景


　　聯想於本周二（26日）在北京舉行「AI生態共贏未來」為主題的2023天禧AI生態開發者大會，並首次介紹個人智能軟體「小樂同學」。聯想中國區消費業務群網路服務事業部總經理陳學桂在主題演講中表示，聯想推出的天禧AI生態架構具備全面開放、端雲混合、四端一體三大特質。全面開放是聯想天禧AI生態最大的特徵。天禧生態承載開放合作的是聯想智能體小程式平台。在生態建設方面，聯想歡迎並全兼容基於任何雲端大模型的所有智能體小程式接入天禧AI生態。在四端一體方面，天禧AI架構跨端設計，包括AI PC、AI平板、AI手機和AIoT四端，各端具有智慧感知、算力調度、推理加速的能力。

 

　　聯想副總裁、中國區消費業務群總經理張華表示，未來2至3年，AI應用將像雨後春筍般湧現，現有應用也將逐步AI化，在AI會議、AI課堂、AI遊戲、AI日程管理以及AI換機等方面，為用戶帶來全新的智慧體驗。

 

Canalys：受惠換機周期及AI設備需求增　明年PC市場料增長8%  


　　另方面，市場調研機構Canalys表示，個人電腦（PC）銷售的下跌勢頭可能會在明年結束，主要由於換機周期以及對配備AI功能設備的需求增加；預計明年個人電腦市場將有8%的增幅，相信微軟於2025年10月14日終止對Windows 10作業系統的支持，將進一步推動產品更新。另一機構IDC亦預計，明年個人電腦可能有3.4%的增幅。

 

　　Canalys早前又指，中國個人電腦市場今年第三季起逐步復甦，預測全年出貨量將按年下跌18%，明年料回升4%，當中受惠於商業市場進一步復甦，部分行業的大型企業加強IT投資，預計明年第二季起市場將迎來增長。

 

高盛：料PC業務明年復甦AI設備利潤提高　目標價11.79元

 

　　高盛早前發表研報指，該行與聯想管理層日前舉行會議，受益於Windows 11以及Intel更換周期，以及明年下半年AI個人電腦的推出，集團將維持截至12月底止季度電腦出貨量按季和按年增長的目標，認為投資者對個人電腦和通用伺服器需求前景、AI電腦配置和AI伺服器管道感興趣。高盛維持聯想「買入」評級，預期個人電腦業務將於明年復甦，同時人工智能相關的設備平均售價和利潤率將會提高，目標價11.79元。


　　高盛看好聯想在AI科技加強的定位，指聯想是全球個人電腦、智慧型手機和伺服器的領導品牌，為人工智能技術提供各種終端設備，預計AI對運算能力的更高要求和新AI功能將支援聯想終端設備的需求。集團亦留意到市場基本面正在改善，包括個人電腦需求處於去庫存後的拐點、服務器和存儲的產品組合升級及尋找盈利增長等，聯想當前估值吸引。

 

開源證券：第四季PC業務有望正增長　安信國際：目標價11.3元   

 

　　開源證券最新發表的研報則指，PC行業庫存出清結束，聯想2023年第四季PC業務有望重回正增長，晶元及終端硬體龍頭廠商加速AI PC研發及鋪貨進展，有望驅動AI PC在中高端市場滲透，驅動PC業務收入增長加速以及聯想集團整體利潤快速釋放。考慮到聯想AI PC研發進展順利，2024/2026財年歸母淨利潤預測分別為9.29/16.99億美元不變，維持「買入」評級。

 

　　安信國際同樣維持聯想「買入」評級，目標價11.3元。該行指，聯想是全球頭部的消費電子品牌公司，同時伴隨AI的發展浪潮在服務器業務領域表現強勁勢能。2023/2024財年PC市場處於觸底反彈的階段，IDC預計2023年下半年環比恢復，公司在PC以外多元化業務為公司夯實業績表現。公司此前公布的第二季業績展現整個業務板塊尤其是PC市場的復甦態勢，疊加AI PC增量，2024年有望迎來首輪AI PC帶來的換機潮。

 

　　另長城證券指，聯想在全球消費性電子產業中處於領先地位，個人電腦業務有望成為公司盈利能力恢復的主要動力，維持「增持」評級。惟考慮到目前PC和IT基礎設施市場仍面臨一定壓力，下調其2024年3月底止財年盈利預測，預計公司2024財年度歸母淨利為10.07億美元，每股盈利料為0.08美元。

 

潘鐵珊：內地市場前景佳有資金流入　惟宜挨近10.25元才考慮

 

潘鐵珊

 

　　香港股票分析師協會副主席潘鐵珊於今日《開市Good Morning》節目指，聯想於內地市場前景不錯，始終有國家支持，近期也一直有資金流入。不過，股價已升至頗高，雖然趨勢一直向上，暫看不到有見頂跡象，但值博率愈來愈低，不建議高追，要留意其短期生命線處於10.28元，有貨可繼續持有，惟要定止賺位於10.2元，一旦跌穿要沽出。小米(01810)炒高後近期亦見一定回吐壓力，若想買入聯想宜待其略為回調，挨近10.25元才考慮。

 

　　聯想半日升1.87%收報10.88元，最多升2.43%高見10.94元，成交2.87億元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉


重溫《開市Good Morning》潘鐵珊詳盡分析，請按此

 

 

另外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評聯想及大市，立即重溫

 

 

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