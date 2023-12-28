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小米公布SU7海灣藍造型，雷軍:目標15-20年內成為全球前5大汽車廠商

28/12/2023

　　小米(01810)今日下午2時舉行汽車技術發布會，小米董事長雷軍預告會上「只發技術，不發產品」，但市場仍關注小米首款汽車「SU7」。小米汽車中午在官方微博，搶先發布海灣藍配色的SU7首批官方拍照。小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍發表演講指出，小米汽車目標透過15至20年努力，成為全球前5名汽車廠商，並可媲美保時捷與特斯拉，打造汽車工業新時代的夢想之車，做好看、好開、舒適、安全的移動智能空間。

 

 

　　雷軍此前稱，SU7定位為「C級高性能　生態科技轎車」，希望SU7在駕駛性能媲美保時捷Taycan Turbo，智能化能對標Tesla Model S。SU7正試產爬坡，距正式上市需要數個月時間，定價雖未有最終決定，但「確實有點貴」，相信做得到「有理由的貴」。


　　雷軍連日在社交平台為小米汽車造勢，最新上載圖片展示小米在內地多個大城市商廈幕牆賣廣告，以藍底白字「致敬」比亞迪(01211)、蔚來(09866)、小鵬汽車(09868)、理想汽車(02015)及華為等中國新能源汽車先行者。


　　雷軍稱:「前不久，我在一個聚會上碰到（小鵬汽車創辦人）何小鵬，聊起造車的艱辛。我說，造車3年後，真心覺得不容易，比我原來想的至少難十倍。身為同行，看比亞迪，看蔚小理，看華為的汽車業務，就更佩服！用今天如此正式的形式，足以表達我對所有先行者的敬意！」蔚來、小鵬、理想等多個新能源品牌也紛紛發文回敬小米汽車。

 

小米2款超級電機最高轉速跑贏Tesla及保時捷

 


　　電機方面，雷軍在發布上介紹，小米超級電機V6s已量產上車，最高轉速21000rpm；小米超級電機V8s已量產，料於2025年上車，最高轉速27200rpm。上述兩項電機最高轉速均高於Tesla Model S Plaid及保時捷Taycan Turbo。另外，小米超級電機轉子預研技術實驗室預研已達到轉速35000rpm。


　　智能座艙方面，小米「SU7」將搭載小米澎湃OS，雷軍強調「特別容易用」，交互體驗與手機平板一致，不用學習可上手。他亦指出，小米CarloT硬件生態將全面向第三方開放，支持AirPlay，iPad上車等。



目標明年進入智能駕駛業第一陣營，首期投資33億人幣

 


　　雷軍提到，小米全端自研智慧駕駛技術目標於明年進入智能駕駛行業第一陣營。第一期總投資33億元(人民幣．下同)，已經追加到47億元，專屬團隊規模超過1000人；投入測試車輛超過200台；測試里程超過1000萬公里。此外，搭載新一代技術平台BEV、Transformer、佔用網路，全面融入道路大模型。其中，BEV感知範圍自動調節；佔用網絡可準確識別多種異型障礙物。公司目標明年年底開通100個城市領航輔助駕駛(NOA)。智慧駕駛中，加入小米自研端對端感知決策大模型，解決傳統泊車算法無法停入超車位等難題。



汽車設強大熱管理，目標為冬季電動車續航之王



　　至於電池，設871V碳化矽高壓平台及CTB電芯倒置技術。雷軍亦稱，汽車設強大熱管理，如高效雙模熱泵技術及三熱源逐級加熱技術，目標為冬季電動車續航之王。雷軍亦披露，自研小米超級大壓鑄最大鎖模力9100噸，較Tesla上海及美國廠房水平高，以及自研小米泰坦合金的，雷軍稱，其為內地唯一擁有量產自研合金材料車廠。


雷軍:小米SU7已小批量量產，有待更多測試

 

 

　　海灣藍色的小米「SU7」圖片及資料，包括車長4997mm；車高1440mm；軸距3000mm。


　　雷軍指出，SU7定位為「C級高性能　生態科技轎車」。他又指，現時SU7已小批量量產，但尚需數月才正式上市，有待進行更多測試。他亦提到，汽車目標客戶是有品味的時代精英。對於車型設計，需尋找符合直覺的美，做經得起時間考驗的設計。


　　雷軍亦透露，「SU7」車色至少設海灣藍、雅灰、橄欖綠；內飾至少提供銀河灰、暮光紅、曜石黑顏色。


　　性能方面，他指出，「SU7」最高馬力達673PS，0至100km/h需時2.78秒，最高時速265km/h，100至0km/h制動距離33.3米，該4項指標均優於保時捷Taycan Turbo。另設boost模式，20秒扭矩超額輸出；並自研小米智能底盤。採用寧德時代電池的101kWh版本，續航800km。另800V超級快充15分鐘充電達510km續航。

 

經濟通採訪組記者許英略北京直擊

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