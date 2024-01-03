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網遊新規出現轉機，騰訊網易連日逆市造好可吼？

03/01/2024

　　國家新聞出版署去年12月發布網絡遊戲管理辦法草案，大幅收緊遊戲行業監管，消息公布當日騰訊(00700)、網易(09999)在內的網遊巨頭股價暴跌，但據《路透》最新報道，中國中央宣傳部出版局局長馮士新於上周被免職，疑與此事有關。另有黨媒呼籲當局在實施監管時要充分聽取各方意見，避免影響平台企業經營。網遊新規似有修改轉機，騰訊及網易今日(3日)先跌後升，連日逆市造好，其中騰訊近日獲大行唱好，是否可看高一線？應如何部署？

 

（騰訊遊戲官網截圖）

 

中宣部出版局局長馮士新傳遭免職　可能與網遊新規有關

 

　　據《路透》引述五位知情人士報道，中國中央宣傳部出版局局長馮士新已於上周被免職。中宣部出版局負責監督國家新聞出版署，報道引述知情人士表示，馮士新被免職可能與國家新聞出版署上月宣布的網絡遊戲新規草案有關，該規定大幅收緊遊戲行業監管，令包括騰訊、網易在內的網遊巨頭股價暴跌。中國國務院新聞辦未就有關報道內容作出回應。


　　國家新聞出版署去年12月22日發布《網絡遊戲管理辦法(徵求意見稿)》，限制遊戲過度使用和高額消費，不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵，不得含有洩露國家秘密、危害國家安全或者損害國家榮譽和利益等內容。消息令遊戲股當日暴跌，惟其後新聞出版署有關負責人表示，將認真研究各方提出的關切和意見並進一步修改完善。隨後，新聞出版署又公布12月國產網絡遊戲審批信息，共計105款新遊戲獲批，單次審批數量首次突破百款。

 

黨媒籲監管要充分聽取各方意見　避免影響平台企業經營

 

　　另外，中共中央黨校所主辦的機關報《學習時報》發表頭版文章，指平台經濟是中國數字經濟的重要組成部分和中國經濟社會運行與產業創新發展的重要載體，平台經濟規範健康持續發展的意義已經超越行業本身，政府實施平台經濟監管目的在於引導後者健康有序發展，是為使市場在資源配置中起決定性作用營造良好環境。監管行動和政策調整要充分聽取各方意見，避免影響、中斷平台企業正常經營活動，防範政策疊加導致非預期風險。

 

　　內地《經濟日報》頭版文章亦提及，當局要多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，謹慎出台收縮性抑制性政策。

 

中金：騰訊遊戲積極應對行業競爭　今年表現仍值得期待

 

　　中金發表最新研報指，騰訊正積極應對遊戲行業競爭，雖然自去年第二季起遊戲業務增長相對平緩，引發市場對其未來發展的擔憂，但相信騰訊在存量龍頭遊戲產品方面擁有領先的布局和深入的思考，其競爭壁壘較高。而騰訊除專注加強現有擅長的領域外，亦積極拓展新機遇，例如去年第四季推出的《元夢之星》與網易的《蛋仔派對》便在派對遊戲上展開正面競爭，並加入原版授權、知名IP聯動、生態激勵計劃投入等元素。展望未來，騰訊計劃在國內發布《白荊回廊》、《極品飛車在線移動版》、《逆戰：未來》等焦點作品，海外遊戲則正推進本地化，亦有可能在中期釋放庫存，因此仍期待今年騰訊遊戲表現，維持「跑贏行業」評級及目標價475元不變。

 

　　另富瑞近日表示，在視察過騰訊旗下天美藝遊工作室後，認為公司線上遊戲的成功來自於創新，以及建立規模、生產力及ROI的能力。相比起外國，內地玩家對於遊戲的品質有更高要求，而騰訊有豐富的遊戲產品組合，工作室應專注發展自身有優勢的關鍵種類。對於騰訊的熱門手遊《王者榮耀》，該行指公司以AI提升用戶體驗，並目標在5年內擴展到其他新興市場，予目標價478元及「買入」評級。

 

熊麗萍：股價已反映高官免職傳聞　騰訊宜回至280多元才考慮 

 



（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，今次內地當局人事罷免與上月22日當日突然推出網遊新規是否有關雖未證實，但正值敏感時間一定會令市場認為兩件事有關聯。從正面角度看，事件令人覺得當局見市場對新規反應負面，肯聽業界意見，認同新規推出時間不理想，日後正式推出新規料會很審慎，對科網股影響正面，但實際是否如此暫無法證實，而騰訊及網易股價卻已於昨日及今日先行反映，不宜再有太多聯想。另外，雖然元旦日內地對未成年民眾打機時間稍為放鬆，但相信不會因此完全放鬆，股價不會因此節日性調整而上升，而要視乎此次人事罷免是否真的與新規有關，最終則仍要觀望上次推出的意見稿是否會修訂及如何落地。

 

　　另熊麗萍指，騰訊近日回購金額加大，相信只是因應其南非大股東減持加快，兩者互相抵銷下不會對股價帶來刺激，始終仍要看基本面。而大市仍受很多因素影響，騰訊博短線反彈幅度未必太大，若不再跌穿285元已可「收貨」，不過今年整個板塊應會有較好表現，若現時吸納不宜只看短線，惟股價升至300元有明顯阻力，可待回至280多元才考慮。美國減息趨勢亦會對科網股表現有幫助，重磅科網股可揀騰訊及阿里巴巴(09988)，只要政策方面不再有大動作，阿里受政策影響相信會更小。

 

　　騰訊半日升0.74%收報298.8元，連升5日，累升9.05%；網易升1.16%報147.8元，連升兩日，累升5.12%。其他遊戲股則普遍下跌，嗶哩嗶哩(09626)跌3.62%報90.55元，中手游(00302)跌1.54%報1.28元，創夢天地(01119)跌0.93%報2.14元，網龍(00777)跌0.48%報12.34元，心動公司(02400)跌0.71%報9.84元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

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