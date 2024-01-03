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蘋果遭巴克萊降級，舜宇瑞聲受累急挫可趁機吸？

03/01/2024

　　巴克萊分析師看淡蘋果新款iPhone銷情，下調蘋果評級至「減持」，蘋果昨日(2日)下挫3.6%至185.64美元，創9月以來最大單日跌幅，市值蒸發逾1070億美元。按巴克萊目標價160美元計算，蘋果仍有近14%潛在下跌空間。本港上市相關手機設備股今日(3日)普遍受累下跌，其中舜宇光學(02382)最多插近半成，瑞聲科技(02018)最多跌逾3%。不過，中國信息通信研究院近日公布，內地11月手機出貨量按年增逾34%，手機產業鏈應可持續復甦。舜宇及瑞聲早前分別獲券商升目標價及予「增持」評級，是否可趁機吸納？

 

（蘋果香港官網截圖）

 

巴克萊料最新款iPhone需求疲弱　將蘋果評級降至減持

 

　　Tim Long等巴克萊分析師預計最新款iPhone需求疲弱，將蘋果評級由「持股觀望」下調至「減持」，並將目標價從161美元下調至160美元。分析師指，iPhone 15目前銷售低迷，特別是在內地，預示iPhone 16的銷售亦會同樣疲軟。預期蘋果過去一年大部分業績都未達預期，而股價表現勝其他公司情況下，情況將有所逆轉。對iPhone 15的銷量仍然持負面看法，預計蘋果不會有新的功能或升級換代，以令iPhone 16更具吸引力。

 

　　巴克萊分析師又指，市場押注蘋果的旗艦產品能經受住經濟低迷考驗，蘋果股價去年累升約50%，創下歷史新高，市值達3萬億美元。不過，由於來自華為的競爭及內地政府對外國設備的打壓，市場開始懷疑蘋果是否還能保持後勁。

 

中國信通院：11月內地手機出貨量3121萬部　按年增逾34%  

 

　　工信部直屬中國信息通信研究院近日公布，11月內地市場手機出貨量3121.1萬部，按年增長34.3%，其中5G手機2709.2萬部，按年增長51.2%，佔同期手機出貨量的86.8%。今年首11個月內地市場手機總體出貨量累計2.61億部，按年增長7.1%，其中5G手機出貨量2.15億部，按年增長12.9%，佔同期手機出貨量的82.5%。11月智能手機出貨量2985.6萬部，按年增長34.4%；首11個月智能手機出貨量2.5億部，按年增長5.4%。

 

　　另外，全球智能手機市場雖尚未完全復甦，但高階手機需求相當大，根據市調機構Counterpoint Research最新報告指，2023年高階手機(指600美元以上)的銷量較前一年增長6%。高階手機預計佔據全球整體市場四分一銷量，以及60%的收入。就品牌而言，蘋果仍是高階手機霸主，在2023年拿下71%的市佔率，其次為三星(17%)、華為(5%)、小米(2%)、OPPO(1%)。惟對比2022年蘋果市佔率75%、三星16%、華為3%，蘋果表現在2023年呈現下滑，三星、華為則取得增長，尤其華為主要歸功於Mate 60系列的熱賣。

 

美銀：舜宇需求穩定售價改善可支持股價　升目標價至74元

 

　　美銀早前發表研報指，舜宇光學正投放更多資源以擴大高端市場的份額，公司的CCM在華為Mate 60系統中的使用度有限，但公司之後應該會從P70系列起獲得份額。預期iPhone鏡頭的份額在今年下半年可達15至20%，而目前為10至15%。但鑑於低端市場的虧損情況，同行如瑞聲科技及丘鈦科技(01478)也將重點轉向高端市場，可能會減低舜宇光學份額增長速度和平均售價上調的幅度。


　　美銀將舜宇光學的評級由「遜於大市」上調至「中性」，並將目標價由55元上調至74元，相信穩定的需求及平均售價改善有助保護股價避免進一步下跌，但股價仍受到同行競爭和估值較高所限制。

 

（舜宇光學網頁截圖）

 

國泰君安：瑞聲加深汽車領域布局　有望重回增長步伐

 

　　國泰君安近日發表研報，予瑞聲科技「增持」評級，指隨著消費電子的逐步復甦，疊加公司在光學、車載、AR/VR領域的布局不斷貢獻業績增量，有望重回增長步伐。瑞聲科技是全球領先的聲學供應商，光學、車載、AR/VR等領域進展迅速，有望迎來新發展。公司是業界少有的具備光學鏡頭、攝像頭模組以及光學傳動三大部件垂直整合能力的光學解決方案供應商。光學模組業務2022年出貨量同比增長121.5%，OIS產品已開始小規模量產，WLG玻塑混合鏡頭進展順利，1G5P以及1G6P鏡頭穩定量產交付，市場份額有望不斷提升。


　　國泰君安又引述公司此前公告，擬分批次收購PSS 100%股權，進一步加深其在汽車領域的布局。在AR/VR方面，公司可以提供2P/3P的pancake鏡片，產品還包括多種AR-HUD定制方案的Diffuser、DLP光機的鏡頭、非球面鏡片、合色稜鏡以及複眼透鏡等多種光機核心光學元件。

 

黃偉豪：股價已反映復甦估值偏貴　舜宇60元瑞聲20元才可吼

 

　　中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，內地公布的11月手機出貨量數據滯後，未必有很大參考價值，而手機設備股去年第四季炒作手機產業鏈復甦，以及小米(01810)和華為新手機銷情理想，股價已升了不少，其中瑞聲由12元升至20幾元，已充分反映相關因素，估值獲得修復。舜宇及瑞聲其實只是工業股，市盈率仍高達20幾倍，絕不便宜，現受蘋果因素影響，股價可能再有調整，不過，兩隻股份都屬龍頭股，為手機設備股首選，經一輪調整可再吼。舜宇短期支持位處於60元，若不跌穿可考慮；瑞聲12月初曾見20元，回至該處可吼。

 

　　蘋果概念股今日普遍下挫，舜宇跌3.84%收報65.05元，瑞聲跌2.66%報21.95元，比亞迪電子(00285)跌1.53%報35.3元，高偉電子(01415)跌6.14%報21.4元，丘鈦科技(01478)跌7.42%報3.87元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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