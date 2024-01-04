體品股庫存問題未解遭大行唱淡，安踏曾插逾半成未宜沾手

受消費低迷影響，去年多數體育用品股表現慘淡，其中特步國際(01368)股價累跌近五成，李寧(02331)股價累跌近七成。而行業去庫存問題今年未知會否有改善之際，特步及李寧就先齊遭大行下調目標價，安踏體育(02020)也遭大行唱淡，料其今年盈利受壓。今日(4日)體品股借勢急挫，其中安踏跌勢頗急，最多插逾半成，創52周新低，看來暫不宜吸納。





（安踏體育官網截圖）

特步去年「雙11」銷售遜預期 瑞銀降目標價至8.64元

特步2023年「雙11」銷售表現不及預期，據悉期間特步累計線上成交額(GMV)為11億人民幣，同比僅增長20%。而2020年「雙11」期間，特步旗下全部品牌的線上渠道營收同比增長超過50%；2022年「雙11」期間，特步累計線上成交額同比增長30%。特步2023年「雙11」營收增速明顯放緩，其核心品牌同比增長率僅為高單位數，低於2023年第三季16%至19%增長，同時促銷期間折扣力度同比增長，但退貨率高於2022年。

東方證券發表研報指，去年「雙11」期間，特步主品牌線上GMV同比增長高單位數，表現弱於公司計劃的同比增20至30%，此外線上退貨率有所提升，折扣率也同比加深3至4%。隨著去年第四季庫存的逐步清理，預計主品牌明年有望恢復健康增長。瑞銀指，特步管理層透露第四季折扣水平為約七折，預測至年底庫存水平將低於20億人民幣。相應地該行將特步2023至2025年盈利預測下調3%至4%，以反映消費趨勢疲軟，以及折扣增加的影響，並將特步目標價由9.4元下調至8.64元，評級為「買入」。

花旗料安踏今年盈利受壓 奧運相關開支增加

安踏亦遭花旗唱淡，花旗指，隨著其他國內品牌去庫存，料今年安踏體育(02020)面臨更大的競爭壓力，且該公司關注的是「有品質的成長」，而不是短期的高成長，而隨著對於奧運相關的開支增加，其廣告和促銷(A&P)支出將明顯按年上升，預期2024年息稅前利潤(EBIT)承受更大壓力。



另花旗表示，安踏管理層透露於2023年第四季的關鍵營運矩陣(包括零售額成長、零售折扣和通路庫存與銷售比率)達到了內部目標，但承認不同品牌的零售表現與管理層的預期有差異，其中Descente和Kolon較預期早實現年度目標，而安踏品牌零售銷售則需要「更加努力」，首要任務是保持健康的渠道庫存。

中金：李寧短期仍面對壓力 目標價降至25.6元



李寧亦面臨庫存問題。財報顯示，截至2023年6月底，李寧帳面存貨金額達21.20億人民幣，同比增長7.25%，創下公司歷年中報新高。同時存貨周轉效率下降，帳面存貨周轉天數由2022年上半年的55天升至2023年上半年的57天。從2022年開始，李寧開啟大規模降價，去年李寧不定期打出「折上4折」、「不止3折」的降價噱頭，折扣力度一波接一波。不過，李寧的大規模降價促銷並沒注意到各渠道差異，線上線下價差過大，引起消費者不滿。

中金預測李寧去年收入將按年增長5%至271億人民幣，純利則預期按年下跌23%至31億人民幣，主要是受到市場競爭激烈、電商銷售低迷、經銷商加強庫存管理，以及其他收入和其他收益減少所影響。考慮到短期內中國消費市場需求的不確定性、庫存調整、營銷及戰略渠道投資費用增加，以及利息收入下降，中金相應將李寧2023及2024年每股盈利預測下調16%及17%，至1.2及1.43元人民幣。由於行業估值下降，中金將李寧目標價下調30%至25.6元，對應2024年預測市盈率16倍，估計短期內李寧在營運上仍面對一定壓力，維持「跑贏大市」評級。

林家亨：安踏市盈率高料續探底 寧換馬至李寧



（林家亨）



國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，料安踏股價會繼續探底，它在整個板塊中市盈率差不多最高。以往李寧市盈率也很高，一年半前曾升至104元，市盈率高達70倍，作為造鞋、服裝及體育用品的公司實在過高，其後李寧果然跌足八成至現時18元多；安踏現亦似跟隨李寧走勢。安踏市盈率仍達22倍，李寧市盈率卻已跌至11倍；若持有李寧現時不宜再沽貨，若持有安踏可沽出換馬至李寧。今年雖說有奧運，有助體育用品股跌勢放緩，但安踏市盈率仍過高，暫不宜吸納；而就算要炒作奧運，也應待臨近奧運前才短線買入體品股。

安踏半日跌4.43%收報69元，最多跌5.82%至68元，連跌4日，累跌9.51%。特步亦跌4.56%報3.77元，連跌4日，累跌16.04%。其他體品股亦普遍向下，李寧跌1.68%報18.74元，滔搏(06110)跌1.18%報5.84元，惟361度(01361)升3.33%報3.41元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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