  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》恒指萬六非鐵底 中植破產為市場所料 惟心理影響大

08/01/2024

　　恒生指數半日報16197，跌337點或2%，主板成交逾479億元。恒生中國企業指數報5469，跌137點或2.5%。恒生科技指數報3479，跌113點或3.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報287.2元，跌5元或1.7%，成交24.73億元；美團收報74.5元，跌3.25元或4.2%，成交14.03億元；阿里收報70元，跌1.65元或2.3%，成交11.08億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(中國銀行網頁截圖)

 


溫鋼城：恒指萬六估值吸引但難保守穩


　　中植系公司早於去年傳出停止兌付，公司營運狀況引起關注，日前進一步傳出中植以不能清償到期債務為由，向法院申請破產清算並獲受理。雖然市場對其破產早有預期，但消息傳出後仍引起中港股市動盪，本港內銀及內險板塊受壓，恒指亦借勢進一步回調，半日急跌超過300點。


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，目前恒指16200支持已難有保證，初步已篤定再見16000大關。他坦言，日前恒指反彈至17135後已有調整壓力，反彈幅度較預期小，令恒指仍未能擺脫「一浪低於一浪」格局。若恒指跌至16000，估值已相當吸引，憧憬有支持，但仍難保證16000一定不會穿，畢竟目前市況仍極度疲弱。


中央縱有對策  但大市信心薄弱


　　中植破產引發市場對內地金融市場的憂慮，內銀亦常被指應出手協助拯救內房，內銀板塊受壓，四大內銀股普遍要跌逾1%。溫鋼城指今次消息對內銀股有一定影響，但破產消息並非市場意料之外，故內銀股跌幅有限。目前建行(00939)即使再向下調整，4.1元至4.2元亦會有較大支持。


　　溫鋼城進一步分析中植破產帶來的影響性，他認為繼中植之後，很難排除不會再有其他「資金派系」出現破產風險，估計相關消息對後市的影響仍會持續，因為內房債務情況仍不樂觀，相關資產管理公司前景黯淡，估計未來仍將持續受相關風險威脅，亦成會恒指能否守穩16000的一大阻力。


　　不過他強調，內房危機已持續多年，市場早已預料資產管理公司會受到考驗，對於中植破產，相信中央亦早有應對策略，故目前的影響以心理因素較大。

 

中行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

建行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

交行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

工行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 招行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,059.03
    -28.35 (-0.073%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,137.86
    +0.78 (+0.015%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,245.81
    -29.13 (-0.179%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.944
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.50%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.390
變動率︰-3.087%
較港股︰-1.04%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.798
變動率︰-5.738%
較港股︰-1.84%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.390
變動率︰-4.304%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.625
變動率︰-5.105%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.732
變動率︰-5.515%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.590
變動率︰-8.300%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:13 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:13 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

葉子楣當年拍三級片堅持三點不露：一露咗就冇神秘感！為愛情收山近30年！談舊愛猝死痛哭：始終一齊26年
人氣文章

財識兼收．止凡

全面撤辣，網友有何睇法？
人氣文章

市場最熱點

普通話Friday｜滙控聯想業績皆未如理想，股價下跌仍具投資價值？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

飯戲攻心：續集不易拍！《飯戲攻心2》突破原有框架，有何得失？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

半島酒店聯乘天星小輪！於「世星號」歎維港半島經典下午茶，暫離塵囂優遊周末
人氣文章

Watch & Jewelry

為慈善出一分力！Hublot x Depeche Mode樂隊推出限量版腕錶、Omega x Swatch推出MoonSwatch手提錶箱，將籌款捐出！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
涼茶功效 | 2種人熱氣飲涼茶更易生痱滋？寒底人唔使飲涼茶？中醫拆解五花茶、廿四味、雞骨草、夏枯草、火麻仁功效！痱滋位置代表身體邊度出問題？新文章
人氣文章
認知障礙 ︳ 記性愈來愈差懷疑患上認知障礙症？腦退化症不能逆轉？如何延緩？早中晚期症狀大不同！醫生：多食這三種食物可減患病風險！除了打麻雀可玩甚麼動腦筋？
人氣文章
十大傷腎食物常吃不自知！2款早餐人氣之選有份！日式拉麵、呢款燒味飯最邪惡！珍珠奶茶飲半杯已增慢性病風險成傷腎之最！發高血壓、糖尿、脂肪肝、痛風跟著來
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金