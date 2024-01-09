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BC科技彈11%領漲概念，比特幣重上47000美元

09/01/2024

　　BC科技集團(00863)現價升11.5%，報8.9元，該股成交約34萬股，涉資299萬元。

 


　　市場憧憬美國監管機構本星期內將批准首隻直接投資於比特幣的ETF，消息帶動比特幣一度突破47000美元水平，為2022年4月以來首次，比特幣現報46545美元。


　　貝萊德、Ark和其他幾間機構周一就發行直接投資於比特幣的交易所上市基金，向美國證券交易委員會提交了修改後的申請表。提交修改後S-1申請表的還有富達、景順、Galaxy Digital和WisdomTree等公司。分析認為，這是獲得批准的最後一步。


　　消息同步帶動多隻比特幣概念股及ETF；BC科技集團升11.5%，報8.9元；新火科技控股(01611)升8%，報2.02元；FA三星比特幣(03135)升6.3%，報18.46元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅8.6%；FA南方比特幣(03066)升6.1%，報18.92元。


　　現時，恒生指數報16264，升39點或升0.2%，主板成交逾35億元。國企指數報5487，升6點或升0.1%。恒生科技指數報3516，升31點或升0.9%。


　　即月期指新報16311，升58點，高水47點。即月國指期貨報5503，升19點，高水15點。即月科指期貨新報3525，升37點，高水26點。


　　上證綜合指數報2882，跌5點或跌0.2%，成交134.41億元人民幣。


　　深證成份指數報8952，升4點或升0%，成交192.1億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

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