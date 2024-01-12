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滙控涉挖角前矽銀員工遭索償，股價借勢回調可趁機吸？

12/01/2024

　　美國上月消費物價指數(CPI)高於預期，為減息憧憬潑冷水，惟3月減息概率仍逾70%，銀行股今早(12日)普遍受壓，其中今年開局延續去年強勢的滙控(00005)最多跌3%至61.1元，消息指滙控因挖角前矽銀員工遭第一公民銀行索償逾10億美元，美國法院拒絕應滙控請求駁回訴訟，滙控雖持續回購兼股息率高達8厘，也要借勢回調，是否可趁機吸納？抑或在美國減息周期快展開下，銀行不再受惠加息令淨息差擴闊，暫不宜買入？

 

（Shutterstock）


滙控挖角前矽銀員工遭索償逾10億美元　美法院拒駁回訴訟

 

　　美國矽谷銀行去年3月10日被美國聯邦存款保險公司接管，第一公民銀行其後以5億美元股份併購，滙控則收購矽谷銀行英國分支。第一公民銀行先前指控滙控，在其收購矽谷銀行後不久，便挖走這家銀行數十名員工並竊取商業機密，美國三藩市地方法院裁定第一公民銀行可以進行這項10億美元的訴訟，拒絕滙控駁回訴訟的請求。不過，法官指，第一公民銀行沒有清楚說明被告的5名前矽谷銀行員工的角色，以及有關人士如何違法。此外，控方指控滙控及前矽谷銀行科技及健康護理部門主管David Sabow，但把訴訟與其他被告一併處理，沒有就索償給予公平通報。裁判官給予第一公民銀行28日時間修訂訴訟文件。

 

　　第一公民銀行指控Sabow策劃盜取矽谷銀行業務並協助滙控成立其美國風投銀行業務，並促使約40名前矽谷銀行員工在去年4月轉投滙控，就滙控違反合約和民事共謀等要求賠償超過10億美元。滙控認為，第一公民銀行指控涉及收購之前的行為，且第一公民銀行沒有與前矽谷銀行簽訂強制僱用協議。

 

美國上月CPI高於預期　惟3月減息概率仍逾70%


　　美國勞工部昨日(11日)公布去年12月CPI，按月上升0.3%，按年則上升3.4%，兩者升幅皆大過市場預期。此外，核心CPI按年升幅從11月的4%放緩至12月的3.9%，經濟師預計升幅放緩至3.8%。部分經濟師表示，數據令聯儲局在3月份減息的可能性降低，許多人預測當局將等到5月份會議時再採取行動。

 

　　據芝商所(CME)「美聯儲觀察」數據，美聯儲2月維持利率在5.25至5.5厘區間不變的概率為95.3%，降息25個基點的概率為4.7%。到3月維持利率不變的概率為24.8%，累計降息25個基點的概率為71.8%，累計降息50個基點的概率為3.4%。

 

富國銀行料聯儲局今年減息3次　惟調低金融業評級至減持


　　富國銀行投資研究所近日表示，美國經濟或呈「打底U型復甦」，前景較預期佳，看好今年美國經濟增長可達1.3%，高於先前預測的0.7%。富國又預期，聯儲局將於今年中開始減息，全年合共減息3次，聯邦基金指標利率將降至介乎4.5至4.75厘水平。不過，富國調低金融業評級，由「中性」下降為「減持」，主要是受到經濟放緩影響。


　　值得一提，美國大型銀行本周起將陸續公布2023年第四季財報，美國銀行、花旗、摩根大通及富國銀行將於今日率先公布業績，高盛與摩根士丹利將於下周二(16日)公布。惟分析師指，由於壞帳激增及利率高企，可能使銀行業盈餘萎縮，美國六大銀行去年第四季盈餘料比前年同期平均減少13%。據彭博資訊訪調分析師的結果顯示，摩根大通、美銀、富國及花旗第四季逾期放款總額達244億美元，遠高於2022年底時的60億美元。

　　中信國際首席經濟師卓亮亦指，聯儲局今年減息勢在必行，預料第二季起行動，全年下調150點子，年末時聯邦基金利率目標上限跌至4厘，減息行動有機會延續至2025年。該行個人及商務銀行業務投資主管張浩恩估計，恒指萬六關水平或已見支持，以10倍市盈率(PE)計，大市合理值在21300點，並相信高息板塊有機會跑出，如國際金融、內銀及油股等。

 

鄧聲興：料挖角風波影響短暫　減息影響屬中性60元可吸

 


（鄧聲興）

 

　　意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興指，滙控因挖角風波遭索償料只對股價有短暫影響，且索償金額10億美元對滙控來說不算大。再者，滙控息差正處於高位，加上持續回購及股息率高，跌至60元邊可吸納。此外，即使美國快將進入減息周期，對銀行影響也只屬中性，雖不能再憧憬加息令淨息差擴闊，但減息同時可令銀行貸款需求增加，兩者影響互相抵銷。

 

溫鋼城：一直沒隨大市下跌　穿60元機會大宜分段吸納

 


（溫鋼城） 

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城則於今日《開市Good Morning》節目指，近期很多股份都已下跌，滙控卻一直沒跌「托住個市」，往後不排除輪到滙控跌，現價仍近橫行區頂，跌穿60元機會大。如果恒指繼續跌，滙控最少應回到58至60元之間，之前恒指在17000至18000點時，滙控也曾跌至56元，若想吸納最好分段買。

 

　　滙控半日跌2.46%收報61.45元，最多跌3.02%至61.1元，成交8.52億元。其他銀行股亦普遍下挫，渣打(02888)跌2.38%報61.65元，中銀香港(02388)跌2.52%報19.34元，恒生(00011)跌1.8%報84.7元，東亞(00023)跌0.21%報9.32元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此

 

 

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