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恒指穿萬六再創逾一年新低，騰訊、阿里遭大行降目標

16/01/2024

　　恒指新年開局以來維持低成交，半年未試過一日大市總成交額高於1000億元。連日成交低微拖累市況，今早恒指低開186點，雖然盤中一度收窄跌幅，但午間休市前跌幅再度擴大，終失守16000心理關口，跌穿上個月低位15972，再創逾一年新低，更低見15910。

 


　　有大行針對科技股發表研究報告，其中滙證下調騰訊2024年度國內遊戲和視頻號廣告收入預測，指內地宏觀經濟環境疲軟，早前預測過於樂觀。該行將騰訊目標價由415元降至380元，維持「買入」評級。消息拖累騰訊盤中捱沽，現跌2.3%，報282.6元。


　　其餘科技股普遍受壓；美團(03690)跌3.1%，報73.3元；阿里(09988)跌1.6%，報68.85元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅2.8%；網易(09999)跌0.7%，報140.4元。其中百度(09888)澄清日前有關與軍方傳聞，指與學術論文作者無任何合作與論文作者或其所屬機構之間並無任何合作，也並未向其提供任何定制化服務；百度(09888)現逆市升2%，報102.5元。

滙控、渣打挫近3%

　　另外，英國即將於明日公布12月份CPI及PPI，隔晚英國富時100指數收跌30點。國際銀行股顯著受壓；滙控(00005)跌2.5%，報59.45元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅5.6%；渣打(02888)跌2.8%，報59.85元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅5.2%；中銀香港(02388)跌0.9%，報18.86元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅4.9%。


　　內房股跟跌；龍湖(00960)跌5%再次失守10元，報9.67元，以現價計，該股暫連跌7日，累計跌幅13.5；融創中國(01918)跌6.7%，報1.26元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅10%；碧桂園(02007)跌2.8%，報0.7元。


　　現時，恒生指數報15995，跌220點或跌1.4%，主板成交超過325億元。國企指數報5378，跌68點或跌1.2%。恒生科技指數報3350，跌53點或跌1.6%。


　　即月期指新報16014，跌236點，高水18點。即月國指期貨報5385，跌73點，高水7點。即月科指期貨新報3358，跌56點，高水24點。


　　上證綜合指數報2875，跌10點或跌0.4%，成交1691.35億元人民幣。


　　深證成份指數報8921，跌42點或跌0.5%，成交2252.55億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

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