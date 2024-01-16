傳平安銀行將41家房企列入融資支持名單，包括新世界及新地等

據《彭博》引述知情人士透露，平安銀行(深:000001)已將41家公司列入有資格獲得融資支持的開發商名單，這是中國對房地產行業擴大援助行動的最新舉措。



知情人士稱，在這些開發商中，一半以上是國有企業，例如保利置業(00119)、北京城建集團有限責任公司等，其餘為龍湖集團(00960)、萬科(02202)(深:000002)和金地等民營企業。平安銀行已於本月早些時候將名單下發至各部門和分行。



知情人士又指，平安銀行已經通知各部門和分支機構，應向正常營運的開發商不惜貸、不抽貸、不斷貸、應貸盡貸。知情人士補充說，平安銀行也鼓勵旗下單位通過展期和調整還款安排來緩解建築商的流動性壓力。



報道指，平安銀行的名單還包括杭州濱江房產集團股份有限公司和綠城中國(03900)等本地建築商，以及新世界發展(00017)和新地(00016)等香港開發商。



平安銀行代表未有置評。綠城拒絕置評，而萬科、龍湖、金地、保利置業、杭州濱江、新世界發展及新地暫未有回應。

撰文：經濟通採訪組

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