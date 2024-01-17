  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

恒指一度跌超過600點，阿里健康、京東健康墊底

17/01/2024

　　恒指跌幅一度擴大至超過600點，多隻藍籌股跌幅擴大。其中，兩大互聯網醫療股跌幅擴大，雙雙跌逾7%成為最差表現藍籌；阿里健康(00241)跌7.7%，報3.23元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅12%；京東健康(06618)跌7.2%，報27.8元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅14.6%。

 


　　科技股向下；美團(03690)跌6.3%，報69.25元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅8.5%；阿里(09988)跌3.5%，報66元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅6.8%；騰訊(00700)跌3.2%，報273.4元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅5.5%；百度(09888)跌4.3%，報96.4元。


　　現時，恒生指數報15309，跌556點或跌3.5%，主板成交近887億元。國企指數報5147，跌195點或跌3.7%。恒生科技指數報3165，跌160點或跌4.8%。


　　即月期指新報15308，跌568點，低水1點。即月國指期貨報5150，跌209點，高水2點。即月科指期貨新報3170，跌167點，高水22點。


　　上證綜合指數報2862，跌31點或跌1.1%，成交2299.96億元人民幣。


　　深證成份指數報8860，跌131點或跌1.5%，成交2916.1億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,047.61
    -39.77 (-0.102%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,137.99
    +0.91 (+0.018%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,247.42
    -27.53 (-0.169%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.943
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.51%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.389
變動率︰-3.087%
較港股︰-1.04%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.798
變動率︰-5.738%
較港股︰-1.84%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.395
變動率︰-4.300%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.640
變動率︰-4.715%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.725
變動率︰-5.543%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.575
變動率︰-8.401%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:19 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:19 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘
人氣文章

娛樂情報

陳蕾首個紅館演唱會邀《造星V》學員合體夾Band！Nathan深潛後再re-u狀態勇！陳蕾：走音嗰啲由佢走，人性嚟㗎嘛
人氣文章

娛樂情報

44歲方力申奪先進游泳世錦賽銀牌！復出游水4年寶刀未老：阿媽我得咗喇！
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

價值千萬清代扁壺變燈座？古董瓷器底部鑽穿一個小洞，「身價」即大跌？一個小洞對成交價影響多大？修補也無補於事？
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

向龍舌蘭致敬，給墨西哥的一封不老情信！於10間餐廳和酒吧內，享受一場頂尖龍舌蘭雞尾酒盛會！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

冬日穿搭必備：復古工裝Brown’s Beach！由二十世紀初走到近代街頭時尚，日系美式時尚的「定番」單品！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脂肪肝 ｜ 全球逾三成人有脂肪肝！最新研究：維他命B3或可減低脂肪肝患者死亡率！每天攝取量多少？從食物還是補充劑攝取較好？
人氣文章
沒胃口 | 沒有食欲是脾虛！想吃卻吃不下是胃的問題！為甚麼會吃不下？中醫推介健脾補肺「五指毛桃雞湯」
人氣文章
郵輪逾百旅客腹瀉疑爆霍亂！15人症狀複雜需隔離做檢測！霍亂潛伏期幾耐？嚴重可致死？即睇衛生防護中心預防霍亂2大方法
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金