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友邦回購轉為「自動駕駛」大行看法正面，股價可持續反彈？

19/01/2024

　　友邦保險(01299)自前年宣布百億美元回購計劃以來，頻頻入場回購，但股價隨大市持續尋底，昨日(18日)跌至近58元創逾14個月低位，不過，集團近日宣布回購將轉為「自動駕駛」，意味即使在靜默期（Blackout Period）回購行動仍可繼續，大行看法正面，指新計劃表示集團加速回購，對股價影響正面 。友邦今早(19日)終扭轉三連跌，最多反彈逾4%，為表現最佳藍籌，未知可否持續反彈呢？

 

 （資料圖片）

 

優化100億美元股份回購計劃　訂經紀協議最高逾206億元回購

 

　　友邦保險近日公布，已於周一(15日)與一家獨立經紀商訂立協議，經紀商獲委任全權運作自動股份回購計劃，集團已同意預定參數供經紀商在聯交所回購最高可達26.38億美元(約206.26億港元)的股份。


　　友邦指，該計劃的股份回購將自周二(16日)起生效，持續期限至不遲於明年1月15日。集團已尋求並獲得聯交所授出嚴格遵守上市規則相關豁免，而該豁免將使集團能根據經紀協議通過經紀商在限制期間內按照自動股份回購計劃進行股份回購。集團指，有關協議為了優化於2022年3月11日宣布並持續進行中的100億美元場內股份回購計劃。

 

中信里昂：意味加速回購對股價影響正面　予目標價94元

 

　　中信里昂發表研報指，友邦保險採納自動股份回購計劃，現在可以在靜默期(Blackout Period)回購股票。早前公司被要求在「限制期(Restricted Periods)」暫停其每日股票回購，亦留意到在前三個靜默期，其股價平均大幅下跌約9%，上述計劃對公司的股價具正面影響，予目標價94元，維持「買入」評級。


　　中信里昂表示，雖然回購總規模沒有變化，但預計港交所(00388)授予的豁免會消除3月中旬2023財年業績的短期問題，意味加速了回購計劃，即2024年回購天數增加，預期公司可能會在2024年下半年某個時候就另一項回購計劃發布更多公告，因為目前的100億美元回購計劃將會完成，並且公司仍將擁有強勁的資本水平。

 

瑞銀：回購進入自動駕駛股價波動或降　惟額外回購可能性低 

 

　　瑞銀指，友邦宣布將在自動股份回購計劃下繼續進行股份回購，意味目前的回購計劃在禁售期內不會停止。集團股份回購現已進入自動駕駛狀態，對新計劃持正面態度，因為隨著套利機會減少，股價波動亦可能會降低。根據歷史數據，回購計劃暫停後，由於購買力下降，該股表現往往遜於恒指。


　　瑞銀預計，截至1月15日，集團已完成100億美元回購目標的73%。根據目前情況，當完成回購100億美元後，額外回購股票的可能性似乎很低。此外，友邦早前亦重申將優先維持強勁償付能力狀況和尋求有機增長機會。投資者預計，集團今年新業務價值(VNB)將增長約10%，如果實際增長低於預期，投資者期望公司能夠改善資本管理，例如增加回購或股息。

 

大摩：今年將續實現穩定新業務價值增長　予目標價96元

 

　　另外，摩根士丹利近日將香港及內地保險板塊的產業觀點由「具吸引力」下調至「與市場一致」，該行更擔心2024年的資產風險和投資壓力，並將大多數內地人壽保險公司的盈利預測下調10至35%，而與大多數中國人壽保險公司相比，更喜歡友邦及中國財險(02328)，在MCV業務持續增長和主要市場強勁增長的支撐下，區域保險公司友邦應在今年繼續實現穩定的新業務價值增長，予目標價96元及「增持」評級。


　　海通國際日前則稱，友邦當前估值偏低，安全邊際高。隨著內地與香港的通關恢復以及亞洲經濟在疫情後開始復甦，友邦將繼續展現強勁動力，同時憑借獨特的優勢把握客戶對壽險和健康險與日俱增的需求，該行看好友邦保險表現的進一步提升，各子公司區域優勢明顯，為集團未來增長提供充足動能，予「優於大市」評級，目標價94.41元。


溫鋼城：轉勢先要企穩50及100天線    突破68元才買較穩陣


（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，友邦前兩日股價表現令人失望，下試去年10月低位，今日才見反彈。友邦作為保險公司，股價可否持續反彈主要看美債表現，而近期內地客來港減少，對其生意有些影響，保費收入會減少。股價往後會否破底很難說，短期升至50天線約66.7元料有阻力，如要轉勢先要企穩50天及100天線，亦須站於68元以上，若68元未能企穩，仍是處於一頂低於一頂格局。不過，友邦本身公司質素好，而今年美國減息對其也有好處。如想穩陣些，可待其突破68元才買，如較進取可分段買。


　　友邦公布昨日於聯交所以每股58.1至59.65元，再回購280萬股，涉資1.65億元。自普通決議案通過以來，集團回購了2.67億股，佔已發行股份數目的2.302%。友邦半日升3.04%收報61.05元，最多升4.22%至61.75元，成交15.02億元。其他保險股表現各異，保誠(02378)升1.69%報78.15元，宏利(00945)跌0.06%報164.4元。內險股普遍向下，國籌(02628)跌0.81%報8.56元，平保(02318)跌0.49%報30.25元，太保(02601)跌1.76%報13.42元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此

 

 

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