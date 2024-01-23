招行業績對辦獲大行唱好，股價曾飆逾7%可以點部署？

招商銀行(03968)上周五(19日)收市後發布去年度業績快報，去年純利按年增6.2%，營業收入跌1.6%，不良貸款率微跌至0.95%，撥備覆蓋率下降13個百分點，大行普遍指其盈利符合或好過預期，其中野村更予目標價45.13元，雖然亦有大行認為其盈利表現較預期理想主要靠降低撥備，但無阻其繼昨日(22日)逆市上升後，今日(23日)一度再飆逾7%，若看好股價可繼續走強應如何部署？

（Shutterstock）

去年純利按年增6.2% 撥備覆蓋率下降13.1個百分點

招商銀行去年全年純利為1466.02億元人民幣，按年增長6.22%；每股基本收益5.63元人民幣。期內營業收入3391.23億元人民幣，按年跌1.64%，其中非利息淨收入1244.54億元人民幣，跌1.65%；營業利潤1766.51億元人民幣，增6.96%。

截至去年底，招行不良貸款率0.95%，較2022年年底下降0.01個百分點；撥備覆蓋率437.7%，按年下降13.09個百分點；貸款撥備率4.14%，下降0.18個百分點。資產總額110285億元人民幣，按年增加8.77%；負債總額99427.76億元人民幣，按年增加8.25%。

大摩：非利息收入改善助抵銷淨息差壓力 予目標價35.9元

摩根士丹利發表研報指，招行去年較佳的服務費收入以及投資收益，有助抵銷部分淨息差壓力，而撥備釋放亦支持純利表現，認為今年有更多增長空間。招行第四季淨利息收入按年跌6.6%，反映現時的按揭利率在季內被調整，令淨息差壓力依然存在。季度收入的按年跌幅由第三季的4.7%收窄至上季的1.3%，認為非利息收入改善，協助抵銷淨息差壓力。



大摩又稱，儘管收入受壓，但仍預計招行第四季稅前淨利潤按年增15.9%，而稅後淨利潤增5.2%，增長率較低的部分原因在於2022年同期稅務支出費基數較低。不良貸款率覆蓋率和貸款損失準備按季分別跌8個百分點和13基點，均有助支持盈利增長。截至去年底的資產質量穩定，為今年的收入壓力提供緩衝，並幫助銀行維持利潤和股息成長，予「增持」評級，目標價35.9元。

摩通：上季純利勝預期料股價反應正面 野村：目標價45.13元



摩通指，招行上季稅前利潤及純利分別按年升16%及5%，均勝於該行預期，惟其淨利息收入遜於該行預期5%，意味凈息差收縮較預期大，惟這或被較預期高的非淨利息收入所抵銷，加上經營收入大致上符合預期。貸款成本較預期低，主要是資產質素穩健，而不良貸款覆蓋率按季降8.2個百分點。預期招行股價對預告有正面反應，續予「增持」評級。



野村稱，招行預告2023財年純利同比升6.2%至1470億元人民幣，大致上符合該行預期，意味上季純利同比升5%，營運收入同比跌1.6%，高於預期，淨利息收入同比跌2%，略高於預期，意味即使總貸款同比擴大8%增長，淨息差收窄較預期高。基於凈利息收入同比跌25個基點，預計全年凈息差達2.16%，上季凈息差或按季收窄5個基點，予「買入」評級，目標價45.13元。

中金指，招行去年營收略超市場預期，主要由於其他非息收入高增，上季單季營收、利潤增長速度與首三季大體保持平穩。集團全年股本回報率(ROE)降低0.84個百分點至16.22%，預計仍保持在可比同業前列。目前公司A股動態股息率為6.5%，目前估值已充分反映投資者對短期業績下行的擔憂，穩定的盈利能力和高股息回報有望吸引中長期配置資金從而夯實估值底部，因此維持盈利預測與估值不變，予H股目標價35.35元，維持「跑贏行業」評級。

瑞銀：較好交易收益及低撥備抵銷營收疲弱 目標價25.6元



瑞銀指，招行上季盈利預告符預期，交易收益及低撥備抵銷營收疲弱。集團公布2023年初步業績，稅後淨利潤為1466億元人民幣，按年增長6.2%，符合該行預期。由於收入降幅收窄，以及可能的撥備釋放，第四季淨利潤按年增速加快至5.2%(相對第三季增1.7%)。淨利息收入按年下降6.6%(第三季降2.1%)，非利息收入按年增長11.2%。預計市場對招行業績反應中性，目標價25.6元，維持「中性」評級。

高盛亦指，招行第四季盈利表現較預期理想，主要受惠於撥備顯著減少。招行去年收入3390億元人民幣，跌約2%，純利1466億元人民幣，增約6%。單計第四季，收入790億元人民幣，按年跌1%，純利330億元人民幣，按年增5%，第四季及全年收入均低於該行預期，但純利較預期理想。跟之前趨勢相同，招行盈利增長主要受惠於撥備減少，其中第四季撥備大減逾90%，跟預期相若。估算招行第四季淨利息收益率1.95厘，按季下跌兼符合預期，由於收入表現疲弱，維持「中性」評級，目標價31.57元。

李偉傑：或先行整固 若企穩20天線約26元可吸





（李偉傑facebook截圖）



華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，招行去年雖然受制經濟環境收入下跌，但撥備大幅減少，其中第四季更大減逾九成，既有助盈利增長，亦顯示集團對經濟有信心，在市況欠佳下如同打了強心針，市場看法正面。而在近兩年內地持續減息下，集團第四季淨息差仍達1.95厘，亦符合預期。總的而言，招行第四季經營狀況穩定，短期有助增強市場信心，惟現時市況仍波動，而招行今日曾上試50天線，已跑贏大市，料要先行整固，若往後兩三日仍企穩20天線26.1元，可考慮吸納。





招行半日升4.54%收報26.5元，最多飆7.69%至27.3元，成交10.54億元。其他內銀股亦普遍造好，工行(01398)升1.41%報3.59元，建行(00939)升1.85%報4.4元，中行(03988)升1.07%報2.84元，農行(01288)升1.42%報2.86元，交行(03328)升2.06%報4.45元，郵儲行(01658)升3.26%報3.48元，中信銀行(00998)升2.26%報3.62元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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