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印度超越香港成為全球第四大股市

23/01/2024

　　根據彭博社彙編的數據，截至周一收市，印度交易所上市股票總價值達到4.33萬億元(美元．下同)，超越港交所(00388)上市股票總價值的4.29萬億元，首次取代香港成為全球第四大股票市場。

 

 

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　　報道指，由於快速增長的散戶投資者基礎和強勁的企業盈利，印度股市一直在蓬勃發展，於去年12月5日，印度股票市值首次突破4萬億元，當中一半在過去四年中實現。


　　報道又稱，內地對新冠疫情採取嚴格防控措施、針對企業的監管打壓、房地產業危機以及與西方的地緣政治緊張局勢，均削弱中國作為世界增長引擎的吸引力。內地和香港股市的總市值自2021年高位以來已累跌超過6萬億元。


　　截至1月22日，全球股票市場總市值為109.28萬億元，首位為美國的50.86萬億元，其後依次為中國的8.43萬億元、日本的6.35萬億元、印度、香港、法國的3.11萬億元、英國的2.96萬億元、沙特的2.94萬億元，加拿大的2.83萬億元，及德國的2.32萬億元。

撰文:經濟通採訪組

 

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