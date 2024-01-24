恒指尾市急飆逾500點，人行宣布將於2月5日降準

人行行長潘功勝周三在新聞發布會上表示，將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1萬億元人民幣。另外，人行宣布明日（25日）起下調支農支小再貸款、再貼現利率0.25個百分點，從2%下調到1.75%，持續推動社會綜合融資成本穩中有降。

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【人行發聲】潘功勝：運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕

人民銀行行長潘功勝今日在國新辦新聞發布會上表示，人行將綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕.......



多隻中特估概念股午後飆升，電訊股、油股尾市抽升；中聯通(00762)升8.9%，報5.24元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅9.4%；中移動(00941)升3.3%，報65.95元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅3.4%；中電信(00728)升5.1%，報3.91元；中石油(00857)升6.9%，報5.29元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅8%；中海油(00883)升3.9%，報13.78元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅5.2%；中石化(00386)升4.6%，報3.87元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅5.2%。



現時，恒生指數報15924，升570點或升3.7%，主板成交逾1078億元。國企指數報5364，升223點或升4.3%。恒生科技指數報3288，升140點或升4.5%。



即月期指新報15949，升638點，高水24點。即月國指期貨報5375，升245點，高水11點。即月科指期貨新報3296，升157點，高水16點。



上證綜合指數報2820，升49點或升1.8%，成交3573.16億元人民幣。



深證成份指數報8682，升85點或升1%，成交4096.38億元人民幣。

撰文：經濟通採訪組

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