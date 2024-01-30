恒隆陳啟宗：現時是保命保本時候，香港繁榮先要穩定

恒隆集團(00010)及恒隆地產(00101)公布全年業績。集團董事長陳啟宗在業績會議上表示，過往數年世界改變特別快，而且不令人鼓舞，形容現時是保命保本的階段，而不是大發展的時候，預期未來數年外圍環境會較困難。

他亦對本港「23條」立法及美國大選發表意見，其中，反問「23條」與房地產價格是否有關係。他表示，香港要穩定才會有繁榮，認為政府該做的事就要做，而做生意的人則是順應外圍環境，憑自己努力做到最好。

警剔不要犯下資本開支的錯誤

被問及會否憂慮今年美國大選特朗普有機會重新上台，他則表示，特朗普上台應不會較今日壞，因現任美國總統全方位打擊中國，而特朗普只著眼貿易，較為理性。

對於今年即將把董事長一職交棒予長子陳文博，陳啟宗對其建議，縱使集團已上軌道，但不要犯下資本開支的錯誤，形容今日「大發圍」很危險。另一方面，他表示，雖然市場不影響手持極多現金的地產公司，但95%地產公司均有借貸，總是要小心為上。

再次重申「此熊不是彼熊」 但不需無謂的悲觀

至於過往「擁抱熊市」的恒隆，陳啟宗再次重申「此熊不是彼熊」，此熊市較以往複雜很多，不要太隨便樂觀，但亦不需無謂的悲觀。

陳啟宗續指出，個人對大灣區看法相當不錯，又指香港人若嫌香港樓價貴，不妨考慮到南沙或大灣區置業，料當地樓價會於未來5年大漲。不過，他補充指，集團策略仍關注成熟大城市。

他於席間轉述深入了解內房的商界人士提到，有生之年不會看到中國經濟好轉。他提到，當年自己多次指出內房問題，但周遭人士仍過份樂觀，而現時亦顯得過份悲觀。雖然他再提到只有當滿街鮮血時，就是入市時機，但又重申是次熊市較複雜，暫時不要行動。

退休後打算多看書及旅遊

陳啟宗自1991年任集團董事長一職，被問及退休後打算，他指自己興趣很多，預計會多看書本及消閒旅遊，形容生活會多姿多采，且強調自己身體沒有問題。

董事會早有意識安排繼任人 是適當時候交棒

（Rex攝）

恒隆集團及恒隆地產聯合公布，自1991年起任集團董事長的陳啟宗擬於4月26日股東大會後退任，往後將不會擔任董事會非執行董事職位。陳啟宗在業績會召開前表示，董事會以往10多年，已相當有意識安排繼任人，而結果亦與想像相符，因此現時是適當時候交棒。

他續稱，自己仍會保留個人辦公室，集團業務「幫得手就幫手」。他又指，個人比較爽快，認為退任後，應讓等年輕人做該做的事。不過，屋企（陳氏）仍是集團最大股東，因此他稱仍須做為公司最好的事。

集團董事會建議並推選陳啟宗的長子，集團副董事長、執行董事及執行委員會成員陳文博為集團董事長及執行委員會主席。陳文博首先感謝爸爸（陳啟宗）一直以來的管理職責（stewardship），又稱集團未來策略不會有大變化。

今年零售市場看法審慎樂觀 高端零售業務不受經濟影響

（Rex攝）

集團行政總裁盧韋柏在業績會議上指出，今年零售看法審慎樂觀，其中今年1月零售銷售暫按年放緩，因受去年1月農曆新年基數效應影響，但今年同期數字則與較2021年相約。至於內地經濟疲弱，他認為，對其高端商場業務影響不多，且希望今年在商場多做節日等相關活動，以吸引人流及生意。

內地發展高端物業方向清晰 未來策略不變

內地發展物業方面，他認為現時現時賣現樓較賣樓花為好。不過，就算集團恢復銷售物業，收入佔比較少亦料僅維持個位數字。他補充指，武漢、昆明發展物業項目料於今年年初至年中落成。集團副董事長陳文博形容，今年將為集團建築高峰期，手頭上有很多項目進行。他續指，內地發展高端物業方向清晰，未來數年策略不變，在保本保命階段，保守為較好做法。

今年資本開支約60億 槓桿水平非常健康

集團首席財務總監趙家駒指出，今年資本開支料約60億元，屬近期高位，但財務上仍會非常謹慎；至去年底，恒隆集團、恒隆地產淨負債比率分別為28.6%、31.9%，認為槓桿水平非常健康。

盧韋柏亦指出，本港豪宅市道方面，近日可見豪宅成交價錢或受壓，但仍有價有市，長遠該板塊有其市場價值及更具防守力。另一方面，集團在香港尚有樓宇待售，加上內地有多個項目興建當中，因此不急於在兩地增加土儲。

撰文：經濟通採訪組

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