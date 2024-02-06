恒生指數 | 恒指午後隨即擴大升幅至逾500點兼破萬六關，消費類股集體向上

內地多項扶持經濟消息傳出，先有商務部放風將推出針對性強的政策措施刺激消費，再有中央匯金宣布擴大ETF增持範圍。恒指半日己升超過300點，午後升幅急擴，一開市即擴大升幅至超過500點，高見16041。

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商務部副部長盛秋平在國新辦記者會上表示，商務部將推出針對性強的政策措施，激發有潛能的消費。穩定並擴大傳統消費，深化汽車消費從購買管理轉變為使用管理轉變，推動汽車後市場高品質發展，提振新能源汽車、家電等大宗消費。



消費類股份集體領升，車股及電商股升勢難擋；吉利汽車(00175)勁飆7.7%，報8.21元；比亞迪(01211)升4.5%，報179.5元；理想汽車(02015)升4.3%，報115.8元；重磅阿里(09988)狂升7%，報75.6元；美團(03690)升5.9%，報68.9元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅8.9%；京東集團(09618)升5.6%，報90.85元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅5.6%。



內房股抽升，內銀同賀



另外，中央匯金公司最新通報，充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金(ETF)增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。匯金沒有通報ETF增持金額等詳情，而記錄顯示，昨日(5日)ETF合計淨流入金額達485億人民幣，其中南方中證500ETF和中證1000ETF昨日合計淨買入218億人民幣，創業板ETF流入55億人民幣，4隻滬深300ETF則合計流入162.73億人民幣。



午後內房股抽上；龍湖(00960)飆7.8%暫為最佳表現藍籌，報8.99元；碧桂園服務(06098)升6.9%，報5.43元；潤地(01109)升4.5%，報24.3元。



內銀股午後繼續造好；建行(00939)升1.7%，報4.69元；工行(01398)升2.1%，報3.88元。



現時，恒生指數報16012，升501點或3.2%，主板成交近573億元。國企指數報5427，升209點或4%。恒生科技指數報3210，升171點或5.7%。

撰文：經濟通市場組

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