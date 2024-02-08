阿里巴巴(9988)第三季度非公認淨利潤480億人幣，跌4%

阿里巴巴-SW(09988)公布，截至去年12月31日止第三季度非公認會計準則淨利潤約479.5億元（人民幣．下同），下跌4%，經調整EBITA同比增長2%至528.4億元，而歸屬於普通股股東的淨利潤約144.3億元，跌69%，主因所持股權投資按市值計價變動，以及減值導致經營利潤下降所致，部分被歸屬於非控制性權益的無形資產減值的增加所抵銷。

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第三季度收入增5%





該集團指，第三季度收入約2603.5億元，同比增長5%，經營利潤225.1億元，同比下降36%，主因高鑫零售(06808)的無形資產減值和優酷的商譽減值所致。至於自由現金流565.4億元，下降31%，因資本性支出增加以及若干一次性因素所致。



該集團指，正處於重振淘天集團，並為未來增長造好準備，收入約1291億元，同比增長2%，經調整EBITA為約599.3億元，增長1%。在保留及拓展高端消費者方面，88VIP會員數量超過3200萬，同比錄雙位數增長。





雲智能經調整EBITA升86%



至於雲智能集團收入280.7億元，同比增長3%。經調整EBITA約23.6億元，增長86%，主因專注於公共雲而導致產品結構改善和運營效率提升所致。



該集團指，阿里國際數字商業集團收入同比增長44%至285.16億元，訂單同比增長24%，而於今年1月，Choice訂單約佔速賣通總訂單量的一半。至於國際零售商業收入為約232.6億元，增長56%，主因所有主要零售平台的強勁表現帶動。





*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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