滙控預測 | 滙控去年列帳稅前盈利料升九成，全年息或達60美仙

滙控(00005)將於本周三（21日）公布2023年度全年業績，據《彭博》綜合券商預測，集團全年列帳基準稅前利潤介乎314.47億至412.49億元（美元．下同），按年升79.4%至135.3%，中位數為338.96億美元，按年升93.4%。

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單計第四季，預測集團列帳基準稅前利潤介乎40.81億至61.49億元，由按年跌21.6%至升18.1%，中位數為46.49億元，按年跌10.7%。

分析師估計，去年第四季滙控預期信貸損失（ECL）為11億元至12億元，料第四季股息20至30美仙，計及去年首三季各派息10美仙，即全年股息或達50至60美仙，預期短期內股價或會在60港元至62港元上落。

料滙控第四季派息20至30美仙

凱基亞洲投資策略部主管溫傑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，預期滙控去年全年業績「見得人唔係太差」，儘管去年滙控在內地相關的撥備有所上升，預期滙控去年第四季的ECL為11億元至12億元，其管理層早前亦提及其支出有所上升，但隨著美國利息仍處於高位，第四季香港拆息亦較高，料滙控在去年第四季的淨利息收入方面繼續表現不俗，而在非利息收入方面，第四季資金市場環境，除了港股以外，整體也是「旺場」，而俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務表現亦表現不俗，故料第四季滙控在收入方面表現不錯。

他指出，滙控現時的普通股權一級資本比率（CET1）處於較高的水平，認為滙控有能力進行派息及回購等動作，在疫情前滙控在第四季會派更多息，預期是次滙控將派發末期息20至30美仙，而過去一兩年市場對於回購的反應也比較理想，不排除會有較大額的回購，市場預期未來滙控或會有新一輪的20億元回購。

市場料2023年滙控的ECL為36億美元

展望滙控今年表現，他指出，今年的關鍵位為撥備及利息收入，因為撥備的數額將會對其盈利能力產生較大影響，而撥備的情況則視乎環球經濟及內地資產有沒有出現好轉等，現時市場預期2023年滙控的ECL為36億元，若上述數字在未來有所減少將會有助其業績，而在利息收入方面，市場預期今年美國或會開始減息，屆時若本港拆息跟隨下跌，或會使其利息收入增長放緩。

對於股價表現，他提及，現時港股氣氛不算好，但亦見回暖，而近期滙控的升幅也有較多，不排除是憧憬業績以及派息等因素，亦留意到市場對於滙控派息持較樂觀的態度，未來或會有新一輪的回購，若再加上業績表現，預期市場將會有不錯的反應，料短期內股價或會在60港元至62港元上落。

富瑞料滙控將宣布20億美元回購計劃

富瑞發表研究報告指，預期滙控去年第四季在港元拆息（HIBOR）高企下，相信香港業務淨息差按年會維持穩定，料滙控屆時將會宣布20億美元的回購計劃，未來2年有形股本回報率（ROTE）約15%至16%，預期滙控末期息每股0.37美元，並會於今年上半年因應出售加拿大業務而派發0.21美元的特別股息，予滙控倫敦目標價980便士，評級為「買入」。

摩通估計，滙控就去年第四季業績宣布25億美元股份回購，並將今年回購規模由原來90億美元上調至105億美元。

花旗發表研究報告指，在調整非淨利息收入預測模型後，將滙控2023至2026年每股盈測下調0%至6%。由於下調每股盈測和外匯變動，目標價從86.9港元降至83.9港元。重申「買入」評級。

撰文：經濟通記者吳仲賢

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