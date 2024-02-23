業績| 渣打績後倒升3%，去年多賺近兩成，全年派息增五成

．渣打公布截至去年12月底止全年業績，列帳基準稅前溢利為50.93億美元，按年升19%

．渣打(02888)現價升3.1%，報62.1元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅8.8%

．渣打同時宣布進行新一輪10億美元股份回購，目標於未來三年向股東回饋最少50億美元

渣打(02888)現價升3.1%，報62.1元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅8.8%。該股成交約25萬股，涉資1542萬元。

渣打公布截至去年12月底止全年業績，列帳基準稅前溢利為50.93億美元，按年升19%；純利30.17億美元，升18%；每股盈利為1.086美元，升22%。渣打宣布派發末期股息每股21美仙；全年合共派發27美仙，按年增加50%。



期內經營收入180.19億美元，增10%；經調整淨息差按年擴闊26基點至1.67%。

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宣布進行新一輪10億美元股份回購





渣打同時宣布進行新一輪10億美元股份回購，將繼續積極管理本集團的資本水平，目標於未來三年向股東回饋最少50億美元。



現時，恒生指數報16681，跌61點或跌0.4%，主板成交逾543億元。國企指數報5748，跌9點或跌0.2%。恒生科技指數報3373，跌36點或跌1.1%。



即月期指新報16685，跌82點，高水3點。即月國指期貨報5749，跌27點，平水。即月科指期貨新報3375，跌46點，高水16點。



上證綜合指數報2984，跌3點或跌0.1%，成交2463.93億元人民幣。



深證成份指數報8987，跌55點或跌0.6%，成交3275.34億元人民幣。

撰文:經濟通市場組

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