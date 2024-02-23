  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

業績| 渣打績後倒升3%，去年多賺近兩成，全年派息增五成

23/02/2024

渣打公布截至去年12月底止全年業績，列帳基準稅前溢利為50.93億美元，按年升19%

．渣打(02888)現價升3.1%，報62.1元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅8.8%

．渣打同時宣布進行新一輪10億美元股份回購，目標於未來三年向股東回饋最少50億美元

 

　　渣打(02888)現價升3.1%，報62.1元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅8.8%。該股成交約25萬股，涉資1542萬元。

 

　　渣打公布截至去年12月底止全年業績，列帳基準稅前溢利為50.93億美元，按年升19%；純利30.17億美元，升18%；每股盈利為1.086美元，升22%。渣打宣布派發末期股息每股21美仙；全年合共派發27美仙，按年增加50%。


　　期內經營收入180.19億美元，增10%；經調整淨息差按年擴闊26基點至1.67%。

 

渣打公布截至去年12月底止全年業績，列帳基準稅前溢利為50.93億美元，按年升19%

 

推薦閱讀：

【俄烏開戰】IMF與烏克蘭達成協議，烏國將獲得8.8億美元

國際貨幣基金組織(IMF)和烏克蘭已就四年期延期基金的第3次審查達成工作人員級協議.......

港交所下月29日起將貨幣期貨及期權納入衍生產品假期交易

港交所(00388)宣布，旗下所有貨幣期貨及期權將於今年3月29日起納入衍生產品假期交易的合資格產品名單.......


宣布進行新一輪10億美元股份回購



　　渣打同時宣布進行新一輪10億美元股份回購，將繼續積極管理本集團的資本水平，目標於未來三年向股東回饋最少50億美元。


　　現時，恒生指數報16681，跌61點或跌0.4%，主板成交逾543億元。國企指數報5748，跌9點或跌0.2%。恒生科技指數報3373，跌36點或跌1.1%。


　　即月期指新報16685，跌82點，高水3點。即月國指期貨報5749，跌27點，平水。即月科指期貨新報3375，跌46點，高水16點。


　　上證綜合指數報2984，跌3點或跌0.1%，成交2463.93億元人民幣。


　　深證成份指數報8987，跌55點或跌0.6%，成交3275.34億元人民幣。

 

撰文:經濟通市場組

 

2024-02-23｜比特幣上觸53000 「減半」前維持強勢 今年有望再創新高？#王逸熙 #直播｜hot talk 1點鐘

 

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00426

萬華媒體

0.067

異動股

02899

紫金礦業

13.420

異動股

01715

火山邑動國際控股

0.028

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00426 萬華媒體
  • 0.067
  • 02899 紫金礦業
  • 13.420
  • 01715 火山邑動國際控股
  • 0.028
  • 02150 奈雪的茶
  • 3.460
  • 09926 康方生物
  • 45.550
股份推介
  • 01896 貓眼娛樂
  • 9.420
  • 目標︰$12.00
  • 00547 數字王國
  • 0.420
  • 目標︰--
  • 01913 普拉達
  • 55.800
  • 目標︰$57.00
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.400
  • 目標︰$4.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.550
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 290.800
  • 00005 滙豐控股
  • 59.250
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.550
  • 00001 長和
  • 42.200
  • 00939 建設銀行
  • 4.980
報章貼士
  • 02338 濰柴動力
  • 15.320
  • 目標︰$19.00
  • 00753 中國國航
  • 4.290
  • 目標︰$4.92
  • 01336 新華保險
  • 15.780
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/02/2024 16:10  恒指跌17點收報16725，聯想跌逾3%，龍湖升近5%

23/02/2024 16:09  《本港樓市》中原CCL按周升0.48%，市場氣氛短暫回穩

23/02/2024 14:28  國家移民管理局：3月6日起，西安青島可簽發往來港澳自由行簽注

23/02/2024 10:07  恒指近七個月以來首次觸及百天線，內需零售股回勇

23/02/2024 07:50  《國金頭條》英偉達飆升16%，帶動道指及標指齊創紀錄新高

23/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４７﹒７７億元，買中海油沽中藥

23/02/2024 08:43  【大行炒Ｄ乜】中信里昂降港交所兩成目標，摩通劈小鵬目標一半

23/02/2024 10:33  《嚟緊炒Ｄ乜》和黃醫藥下周三派成績表，中線目標價３２銀

23/02/2024 11:54  《財資快訊》美電升報７﹒８２３３，隔夜拆息較上日升３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

聯想盈利倒退遭大行唱淡，股價急插不宜沾手？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

瀝心沙大橋 | 廣州南沙瀝心沙大橋被船隻撞斷有車墮海，傷亡未明|內有影片| 持續更新新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指須待調整後再突破 貓眼短線好消息已消化新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

50歲陳煒出道28年零老化！凍齡樣+超Fit身形令人羨慕！醫生老公眼圈極深面色差
人氣文章

玩樂 What’s On

賞花好去處2024｜香港二、三月10大賞花地點推介：紫花風鈴木 / 櫻花 / 黃花風鈴木 / 宮粉羊蹄甲 / 杜鵑！教你睇開花指數+最新賞花情報 1
人氣文章

娛樂情報

翁虹新年與超省鏡女兒拍抖音片！16歲小水晶被網民大讚似阿嬌！去年星二代顏值投票撼贏沈月
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

Rum 酒與雪茄的絕配Pairing！推介4款朗姆酒，讓煙燻檜木、黑朱古力和飽滿的酒體豐富口腔
人氣文章

ChatENT．月巴氏

借用《大內密探零零發》的啟蒙，看《特工亞皆老》
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

藝術家陶啟安個展「次元文明考古計劃：超時空神殿」：當人成為了神後，他們就不再活著
健康好人生 Health Channel
人氣文章
恐怖眼疾 | 20歲女矯視手術前檢查，揭眼藏數百蟎蟲近乎失明！醫生指與一個習慣有關！發現這些症狀可能是生蟎蟲
人氣文章
即棄餐具、飯盒為禍？美國研究發現：過量攝入塑化劑孕婦早產風險增5成！專家：留意這14種日常物品 + 6大飲食重點
人氣文章
關節痛｜跳爆紅「科目三」舞引致關節受傷！中醫：動作不符合人體結構，有熱身都易「拗柴」、關節勞損！針灸有助紓緩腿部疼痛
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2024 16:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2024 16:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2024 16:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/02/2024 16:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/02/2024
聯想盈利倒退遭大行唱淡，股價急插不宜沾手？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索主新主頁！輕鬆探索精選資訊！

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金