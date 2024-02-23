九毛九盈喜料去年盈利急增，獲券商唱好可吼？餐飲股有更佳選擇？

內地連鎖餐飲集團、「太二酸菜魚」母企九毛九(09922)發盈喜，料去年盈利按年增逾8倍，收入增約49%，獲券商唱好，今日(23日)股價曾飆逾半成，惟其後升幅收窄，若想吸納應如何部署？內地餐飲股有沒有更佳選擇？

（九毛九網頁截圖）

料去年溢利同比增逾8.1倍 收入增49.4%



九毛九預期截至去年12月31日止年度溢利不少於4.5億元人民幣，同比增幅不低於8.1倍，收入約59.9億元人民幣，增加約49.4%。集團指，收入及溢利的預期增長主因餐廳網絡擴張，在營餐廳總數由截至2022年12月31日的556間增加至截至去年12月31日的726間、同店銷售增長，因業務已從2019冠狀病毒病疫情中恢復，去年度營業天數及翻枱率增加，以及營運效率提高。集團預期於3月公布業績。

光大證券：開放加盟降運營風險 國金證券：新品牌迎合消費降級訴求

光大證券發表研究報告指，考慮到九毛九作為平台型餐飲公司，具備較好的運作能力應對行業壓力，且2024年開放加盟，運營風險有望降低、開店能力有望提升，維持「買入」評級。公司發布2023年業績預告，門店擴張帶動收入穩健增長，經營逐步恢復正常致利潤率同比改善。2023年公司收入同比增長約49.4%，一方面得益於門店數量擴張，另方面得益於隨著防疫政策優化，門店營業天數同比增加、翻枱率回升，同店收入實現增長。而2023年下半年開店數環比提速，但收入同比增速環比放緩，主要因消費疲軟下餐飲行業出現消費降級，公司亦加大打折促銷力度，導致客單價下滑。



光大證券補充指，2024年2月3日起，九毛九開放太二酸菜魚和山的山外面酸湯火鍋的加盟模式，嚴選加盟商，加盟政策靈活。通過加盟模式，有利公司充分利用加盟商資源，加快品牌擴張及區域滲透，降低自身經營風險，建議後續繼續關注其合作進展。



國金證券亦維持九毛九「增持」評級，指公司自身品牌打造、中後台能力強，太二於新增長市場開放加盟，利於加快品牌擴張、分散公司風險。而新品牌山的山外面酸湯火鍋將分階段全面開放加盟。根據品牌官方公眾號及大眾點評信息，山外面客單價約88元人民幣，相較集團旗下慫火鍋客單(121元人民幣)更平價，定位符合當下餐飲消費性價比訴求。



受惠基數低及需求釋放 去年全國餐飲收入同比升20%



餐飲行業去年表現的確表現不錯。根據國家統計局早前發布的數據顯示，2023年社會消費品零售總額471495億元人民幣，比上年增長7.2%。其中餐飲收入達52890億元人民幣，同比增長20.4%。限額以上單位餐飲收入13356億元人民幣，同比上升20.9%。有機構指，2023年餐飲行業收入增長率高是因為2022年的基數較低，而長時間的餐飲需求被壓制後，在2023年出現恢復性增長。



值得一提，部分餐飲股此前已公布2023年業績或發出盈利預告，其中海底撈(06862)預計其2023年持續經營業務收入不低於414億元人民幣，同比增長不低於33.3%；淨利潤創新高，預計不低於44億元人民幣，同比增長不低於168.3%。百勝中國(09987)則在2023年實現營收同比增長14.7%至109.78億美元，淨利潤同比增長87.1%至8.27億美元。





溫鋼城：九毛九6元阻力較大 百勝中國若升穿340元上望380元

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，很多隻內需股之前都跌得很急，不止九毛九，而九毛九近期表現稍為好轉，衝破頸線約5.18元，形成一個圓底，再上則為保歷加通道頂及50天線約5.37元，不排除高位會有整固，6元阻力會較大。

至於百勝中國，溫鋼城指，公司之前公布純利飆升八成，加上派季息，股價表現明顯較好，事實上若經濟不好，百勝中國應會受惠。即使消費降級，遊客到來旅遊也要進食，最多改去茶餐廳，去少些星級酒店。股價方面，百勝中國在340元前有個頸線位，若升穿走勢仍可向好，較大阻力上移至380元，而之前公布業績後有個上升裂口約處於304元，該處亦是20天線疊加50天線位置，故近300元應會有支持，短期可能於300至340元之間上落。

九毛九今日升2.95%收報5.24元，最多飆6.68%至5.43元，成交2.78億元。其他內地餐飲股表現各異，海底撈跌1.51%報14.38元，百勝中國升0.43%報329.8元，呷哺呷哺(00520)升1.03%報1.96元，奈雪的茶(02150)升14.19%報3.46元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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