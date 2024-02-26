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《午市前瞻》恒指能否企穩百天線還看政策 蔚來低價攻歐市難賺錢

26/02/2024

　　恒生指數半日報16609，跌116點或0.7%，主板成交超過443億元。恒生中國企業指數報5726，跌38點或0.7%。恒生科技指數報3386，跌13點或0.4%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及比亞迪(01211)；騰訊收報286.2元，跌4.6元或1.6%，成交19.05億元；美團收報81.45元，跌0.05元或不足0.1%，成交15.48億元；比亞迪收報188.8元，升3.6元或1.9%，成交12.21億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及比亞迪。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報73.85元，跌0.7元或0.9%，成交7.15億元。

 

(網上圖片)

 

連敬涵：今趟恒指破百天線資金情況較佳

 

　　恒指上周五(23日)盤中突破100天線後回落，收市未能企穩。今早走勢反覆，低開後一度轉升，但上午休市前仍要跌逾100點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，大市未來兩日有較大機會在100天線上落，但能否企穩仍然難講，因為本周三(28日)就是期指結算日，此時好友佔上風下，有望於未來兩日支撐恒指在100天線以上結算，及後上升動力能否維持則有待觀察。


　　近期港股業績期展開，連敬涵認為，先行公布的銀行股業績普遍好壞參半，未算有太大驚喜，下一個焦點為科技股業績，但市場普遍沒有期望，預計後市走勢還望政策帶動。他又提到，目前市況傾向樂觀，恒指曾於去年7月底至8月初突破100天線，當時引發較大沽壓，且四、五日後即失守該線，如今次能在100天線附近先作整固，整體走勢會較上次有利，憧憬兩會消息帶來下一波上升動力。


　　至於本港即將於周三(28日)公布財政預算案，連敬涵坦言市場對樓市減辣有期望，但認為即使有措施推出，帶動樓市一時反彈，中線需求仍未能即時帶出，始終外圍仍未開始減息，預計需待減息周期開始才有利樓市回升。



蔚來低價攻歐洲望避開打壓  但對盈利幫助甚微


　　今早汽車板塊普遍回升，唯獨蔚來(09866)斯人獨憔悴，半日跌超過4%。消息上內地網絡流傳，據報為蔚來新系列「螢火蟲」首款車型的非官方路面測試圖片，據估計為小型電動車或SUV車型。市場預期為「螢火蟲」系列將主要在歐洲銷售，但主攻中低端市場，預期售價僅為10至20萬人民幣，較比亞迪(01211)等車企在當地銷售的電動車款廉價得多。

 

  連敬涵認為，蔚來於外地以低價搶攻亦無可厚非，因為若車價貴一點，當地消費者要買中國產電動車亦寧願選擇比亞迪，高價車型難於海外市場有競爭優勢。而且，歐美等地近期加大對中國產電作車的打壓，如中資車企到當地再以高端車型正面對決當地豪華汽車品牌，恐遭到更大打壓，低端市場才有望「密食當三番」。


　　因此，短中期內，即使車企拓展海外市場，亦難對公司轉虧為盈有太大幫助，當地消費者是否受落仍要觀望，而目前股價下跌反映市場亦不大看好。他指，雖然目前股價已接近本月初的低位，但不建議謹慎投資者撈底。

 

蔚來股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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