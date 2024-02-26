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渣打業績對辦兼增派息回購獲唱好，滙控展開新一輪回購，邊隻更值博？

26/02/2024

　　渣打集團(02888)上周五(23日)中午公布業績，去年稅前多賺19%，派末期息21美仙，全年共派27美仙，均按年增50%。集團又宣布新一輪10億美元股份回購，並表示目標於未來三年向股東回饋最少50億美元。渣打績後獲大行唱好，部分大行更上調目標價，上周五股價創1月初以來新高並以全日高位收市，今日(26日)仍逆市造好。另邊廂，滙控(00005)上周五展開新一輪股份回購計劃，於香港及英國共購入577萬股，涉約3.4億港元，於4月26日前將回購總值最多20億美元股份。滙控股價今日終止三連跌靠穩。兩隻股份哪隻更值博？

 

（Shutterstock）

 

去年列帳基準稅前溢利按年升19%　末期息增五成至21美仙

 

　　渣打公布截至去年12月底止全年業績，列帳基準稅前溢利為50.93億美元，按年升19%。亞洲地區除稅前基本溢利47.4億美元，按年升31%，仍是貢獻最大地區。全年純利30.17億美元，升18%；每股盈利為1.086美元，升22%。派發末期股息每股21美仙，全年合共派發27美仙，均按年增加50%。期內經營收入180.19億美元，增10%。淨利息收入升23%(按固定匯率基準計算)至96億美元，淨息差升26個基點至1.67%；非淨利息收入升2%(按固定匯率基準計算)至78億美元。

 

　　單計第四季，渣打除稅前基本溢利按年升63%至10.56億美元，淨息差為1.7%，按季升3個基點。季內經營收入升7%至40.24億美元，信貸減值支出按季減少2.32億美元至6200萬美元。


宣布新一輪10億美元股份回購　續提高每股全年股息金額


　　集團行政總裁Bill Winters表示，2023年業績表現強勁，年內成功實踐有形股東權益回報達至10%的財務目標。隨著專注於推動收入增長及改善經營槓桿，務求於2026年令有形股東權益回報達致12%。渣打同時宣布進行新一輪10億美元股份回購，將繼續積極管理集團的資本水平，目標於未來三年向股東回饋最少50億美元。

 

　　另集團表示，集團去年底的普通股權一級資本比率為14.1%，高於目標範圍，使集團能將全年普通股股息增加50%至每股27美仙，將會繼續提高每股全年股息金額。集團亞洲區行政總裁洪丕正指，在上述擬向股東回饋的50億美元中，「部分係回購，部分係股息」，在過去3年，回購部分較股息部分為大，但預期隨著股息一直遞增，股息部分或開始會較多。

 

去年信貸減值支出5.28億美元　不排除未來就內房進一步撥備


　　另外，渣打2023年全年信貸減值支出為5.28億美元，下降3.08億美元。年化貸款損失率為17個基點，減少4個基點。在中國商業房地產投資組合方面，預期信貸虧損撥備總額為12億美元，第三階段風險承擔為14億美元，計入抵押品的保障比率為88%，管理層額外撥加尚餘1.41億美元。

　　洪丕正表示，集團在內房整體貸款額度由2021年底的40億美元減至現時的25億美元，佔整體中國貸款敞口佔比很少，大約4%左右，而在上述的25億美元中，屬不良的佔比為五成多至六成，集團已替當中的88%進行撥備，不排除進一步進行撥備的可能性，但不會太多。

 

瑞銀：季績符預期兼更新指引　予倫敦目標價810便士


　　瑞銀發表研報指，渣打去年第四季業績大致符預期，期內基本稅前盈利10.56億美元，較公司預期高出10%，淨利息收入低過預期1%，淨息差高過預期3點子至1.7%，按季擴大7點子。成本較預期低1%，撥備前利潤低過預期3%。對渤海銀行的投資減值1.53億美元。普通股權一級資本比率為14.1%，較預期高出10點子。末期息每股21美仙，並進行10億美元回購。


　　另瑞銀指，渣打更新2024至2026年指引，當中包括預期收入增長5至7%，接近今年的上限範圍，相對於市場預期2024至2026年預測各為7%、3%及3%；今年目標淨利息收入100億至102.5億美元，超過市場預期；有形股東權益回報由10%穩步增長，目標至2026年達12%。新目標意味2026年稅前盈利高出市場預期19%，予在倫敦上市的渣打「買入」評級，目標價810便士。

 

高盛：管理層確認增長前景對股價正面　目標價升至86元

 

　　高盛表示，渣打第四季核心除稅前基本溢利10億美元，比公司預期高出7%，嚴格的成本控制和低於預期的減值費用抵銷收入疲弱的影響。此外，2023財年基本每股盈利、股息和總資產淨值分別較市場預測高出4%、14%和4%。集團又宣布約10億美元的回購計劃。


　　高盛維持渣打「買入」評級，基於第四季業績，上調其2024至2027財年的每股盈測1%/10%/10%/6%，以反映最新的管理層指引，目標價則由82元升約5%至86元。該行料集團管理層確認增長前景對股價影響正面，預期2024至2026財年收入分別增長7%、5%、5%，每年成本增長3%，而信貸成本將逐漸正常化。

 

　　摩根士丹利則上調渣打目標價4.4%，由89.4元升至93.3元，評級「增持」。大摩認為，未來30日內該股股價將相對於行業上漲。不過，大摩將渣打2024年盈利預期下調3.5%，並小幅下調2025年盈利預期，另下調其2024至26年淨利息收入預測，以反映生息資產(AIEA)基數較低。此外，大摩削減渣打成本預估，以反映新的成本節約計劃，由於信貸品質有彈性，對2024年的預期信用損失預估下降8%。

 

溫傑：渣打息率不高未宜追入　滙控再跌空間有限


　　今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指渣打業績令人滿意，惟過去一年美國息率處於高位，利息收入高不令人意外，真正令人喜出望外是其非利息收入受財富管理表現好帶動，亦令業績略好於市場預期，對標滙控看似做得特別好。此外，渣打繼續回購，派息亦明顯比預期高，績後股價自然向好，但其派息雖增，全年也只派0.27美元，其實息率不高，反觀滙控全年派0.61美元。滙控此前公布業績差過預期，派息及回購都屬預期下限，績後股價下跌正常，但若跌了兩三日後於59至60元附近企穩，而當初步消化業績後，大家再想到現價有近8厘息，而今年上半年賣出加拿大業務再增派0.2美元息，息率將增至10厘，股價再下跌空間有限。而渣打息率不高，唯有博股價升，但績後已升過，想買只可再等等。

 

（《開市Good Morning》節目截圖）

 

　　另溫傑指，渣打就渤海銀行的撥備令其上次季績差過預期，但進一步風險未必太大，內地經濟雖未有太大增長動力，且內房表現麻麻，但渣打已做過撥備減值，除非未來3個月至半年這些行業表現再大跌才需再撥備。不過，渣打新興市場業務佔比較多，股價及業績往往較波動，往後表現難料。

 

　　渣打半日升0.72%收報62.9元，連升7日，累升10.16%，滙控則升0.08%報59.3元。其他銀行股表現各異，中銀香港(02388)升0.49%報20.55元，恒生(00011)跌1.44%報89.3元，東亞(00023)跌0.7%報9.92元，大新銀行(02356)升1.38%報5.16元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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