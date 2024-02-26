財經| 國航傳考慮增持國泰，太古：對國泰堅定支持維持不變

．國航(00753)近月可能就增持現有近30%的國泰股權接洽財務顧問，希望徵求他們的意見

．太古股份(00019)回應指，對國泰航空的堅定支持維持不變

．不過增持行動不會在短期內發生

據《彭博》上周五(23日)引述知情人士報道，隨著國泰航空(00293)開始從疫後復甦，國航(00753)近月可能就增持現有近30%的國泰股權接洽財務顧問，希望徵求他們的意見。太古股份(00019)回應指，對國泰航空的堅定支持維持不變，並沒有其他補充。

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報道指，國航在新冠疫情前已有增持國泰的構想，而國航需要提高盈利能力，為增持國泰提供新的誘因，不過增持行動不會在短期內發生。國航已與一些金融機構溝通，如果最終決定增持國泰的股份，以評估融資的可用性。



太古及國航為一致行動人士，合共持有國泰74.99%，當中太古擁有國泰45%權益，而國航持有29.99%權益。根據太古及國航等持份者在2006年簽訂的股東協議，國航最多只可擁有國泰29.99%，如欲增持須得到太古同意。

撰文：經濟通採訪組

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