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《午市前瞻》恒指縱回調至50天線仍然樂觀 撤辣可吼新地新世界

28/02/2024

　　恒生指數半日報16745，跌45點或0.3%，主板成交近571億元。恒生中國企業指數報5762，跌44點或0.8%。恒生科技指數報3501，跌1點或不足0.1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、理想汽車(02015)及美團(03690)；騰訊收報280.2元，跌4.4元或1.5%，成交34.45億元；理想汽車收報182.1元，升6.6元或3.8%，成交25.04億元；美團收報80元，跌1.65元或2%，成交14.85億元。國指三大成交股份依次為騰訊、理想汽車及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、理想汽車及美團。

 

財政司司長陳茂波(香港政府網頁截圖)

 

溫鋼城：炒撤辣穩陣揀新地  進取吼新世界

 

　　財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，提到經審慎考慮當前的整體情況後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。恒指今早表現反覆，早段普遍受壓，11點開始宣讀預算案時跌幅一度擴大，但當陳茂波提到「全面撤辣」後，一眾地產股及恒指即時獲資金追捧，恒指一度轉升，半日跌45點。


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，政府要增加庫房，最直接方法就是賣地，股價低殘的地產股理應直接受惠，伴隨全面撤辣因素，地產板塊為預算案概念之中最為抵博。他建議投資者留意藍籌地產股，穩陣可揀新地(00016)，進取可揀新世界(00017)。

 

　　其中新世界今早炒高後仍處於約10元水平，他認為以市盈率及市帳率計算，新世界現價值博。他提到，目前市場憧憬新世界今年業績有望翻倍，因2022年有涉及柏傲莊重建開支，預計壞消息已出盡，中長線目標上望12元。

 

網易績後或散水但年內仍看好

 

　　大市方面，溫鋼城指恒指久未觸及100天線，故近日在該線附近整固亦合理不過，料後市突破機會仍高，初步回調目標先望10天線，但即使回調至50天線仍不算太差。


　　網易(09999)將於今日收市後公布去年全年業績，加上昨日內地公布新一批遊戲版號，網易榜上有名，帶動股價炒高超過5%。溫鋼城認為，除非網易業績有巨大驚喜，否則後市傾向高位整固，目前先行炒高，績後大有機會散水回調，但料調整幅度不大，初步先望160元。


　　他看好網易年內會突破185元，並上試200元，因為內地遊戲行業氣氛整體回暖，加上政策助力，整體板塊今年傾向樂觀。

 

新地股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

新世界股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

網易周線圖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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