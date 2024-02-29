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《午市前瞻》恒指企穩16800則傾向樂觀 百度遜預期料未跌完

29/02/2024

　　恒生指數半日報16561，升24點或0.1%，主板成交逾472億元。恒生中國企業指數報5689，升1點或不足0.1%。恒生科技指數報3426，跌不足1點。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及百度(09888)；騰訊收報276.4元，跌0.6元或0.2%，成交24.62億元；阿里收報72.7元，跌1.55元或2.1%，成交13.91億元；百度收報99.05元，跌7.55元或7.1%，成交13.07億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及百度。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及百度。

 

 

(網上圖片)

 

 

聶振邦：A股拖累恒指上日升轉跌

 

　　恒指昨日受政府「全面撤辣」消息刺激而拉升，惟午後沽壓加劇，拖累恒指由升轉跌，今早表現傾向反覆。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，昨日跌勢較大機會由A股拖累，因昨日有傳中證監要求量化私募基金清退面向客戶的多空收益掉期（DMA）產品，引發相關股份的拋售壓力，但中證監已澄清並未完全禁止DMA產品，故中港股市今早重拾上升動力。


　　聶振邦又提到，內地兩會相繼登場，市場憧憬再有利好經濟措施出台，料此際淡友亦開始轉趨審慎，有望為恒指提供支持。如恒指能在未來兩日企穩16800的約100天線水平，後市可維持樂觀。



文心一言未成增長動力  AI股寧吼聯想



　　百度(09888)上日收市後公布去年全年及第四季度業績，截至2023年12月31日止第四季純利按年跌48%至25.99億人幣，經調整淨利潤按年增44%至77.55億人幣。全年純利累計多賺1.69倍至203.15億人幣，經調整淨利潤按年增39%至287.47億人幣。績後引發較大沽壓，隔晚ADR要跌超過8%，百度港股今早同樣捱沽，半日跌超過7%，為最差表現藍籌。

 

　　聶振邦指，百度績後大行看法分歧，高盛及花旗分別認為，百度業績符合或超過預期，但股價表現明顯未達市場預期，故即使大行唱好，在盈利未達標之下，投資者亦不會收貨。一年百度推出文心一言，但市場普遍將之與ChatGPT比較，雖然有較多內地用戶使用文心一言，但有渠道可用ChatGPT的寧願選擇後者，故百度第四季純利下跌亦反映文心一言仍未成為盈利增長動力，料技術方面要進一步提升才能吸引更多用戶青睞，料股價後續仍有下跌空間，初步先望95元。

 

　　AI股方面，聶振邦較為看好硬件股份聯想(00992)，因美國針對其提出封殺，估計公司會有更新的技術突破產品出台，對其後市表現更有期望。　　

 

 

百度股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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