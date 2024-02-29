信義系業績對辦兼增派息，光能獲大行唱好更值博？

信義系股份昨日(28日)收市後公布業績，其中信義光能(00968)受惠去年下半年太陽能玻璃售價上漲，疊加純鹼等原材料成本下降，去年收益按年升近三成，盈利升近一成，末期息升50%至15仙，毛利率下半年升逾10個百分點至26.4%，並料今年市場將有改善，績後有大行指其業績勝預期，上調目標價，今早(29日)股價飆逾兩成，為表現最佳藍籌。而同為藍籌的信義玻璃(00868)去年收益按年升約4%，盈利升近5%，末期息增逾68%至37仙，股價亦飆逾半成。兩隻股份哪一隻較值博？

（信義光能網頁截圖）

信義光能去年多賺近一成 末期息增50%



信義光能公布，截至2023年12月31日止全年純利41.87億元，按年升9.6%；每股基本盈利47.04仙，派末期息15仙，按年升50%；全年派17.5仙，按年少12.5%。期內收益266.29億元，升29.6%；毛利70.9億元，升15.1%。

另信義光能公布，由於李友情希望投放更多的時間陪伴在香港的家人，故將辭任公司行政總裁，自2024年4月1日起生效。同日起，集團執行董事兼副主席李聖潑將出任公司行政總裁。李聖潑為集團非執行董事兼主席李賢義之子、李友情之表弟，同時為信義能源(03868)執行董事兼主席。

太陽能玻璃毛利率下半年升至26.4% 料今年市場有所改善



信義光能指，去年上半年太陽能玻璃業務表現受高企的原材料及能源成本以及平均售價下跌所影響，惟有關情況已於下半年大為改善；多晶硅及太陽能組件價格於第二季度大跌，觸發下游裝機需求於下半年有所加快，加上太陽能玻璃新增產能增長放緩，上述因素令太陽能玻璃市場的供需動態有所改善。



信義光能又指，太陽能玻璃毛利率下半年大幅改善，由上半年的15.2%上升至下半年的26.4%。太陽能玻璃行業2023年的新增產能較2022年為少，主因是政府批核更嚴格、投資回報降低，以及融資困難，而去年實際有效產能增長仍很大，因為逐漸達到滿負荷。鑑於行業新增產能放緩以及下游裝機需求持續增長，預期2024年太陽能玻璃市場的供需動態將有所改善。另經過連續兩年的空前增長，一般預期2024年全球光伏裝機量增速將有所放緩。



此外，信義光能計劃增加6條日熔量合共6400噸的新生產線，從而將其太陽能玻璃總日熔量由去年底的25800噸增至今年底的32200噸。集團預期今年新太陽能發電場項目的開發工作可能面臨更多挑戰，為於風險與回報間達致恰當的平衡，集團決定採納更為審慎的裝機目標，即在今年實現300兆瓦的併網裝機容量。

瑞銀：去年業績勝預期 升目標價至6.9元

瑞銀發表研報指，信義光能去年業績優於市場預期，純利按年增10%至41.9億元，去年下半年純利為28億元，按半年增46%，強勁的業績主要歸功於去年下半年的毛利率改善，以及天然氣等成本下降的幫助，將目標價由6.6元上調至6.9元，維持「買入」評級。預期今年首季毛利率將按季下降，因平均售價下降，將2024至2026年每股盈利預測上調6%、9%以及13%，3月的需求回升和去庫存可能是公司短期的催化劑。

花旗指，信義光能去年淨利潤按年增長9.6%至41.87億元，較市場預期高出8%。預計今年公司有效玻璃產能將按年增長35.2%。雖然存貨壓力導致平均售價下降，但管理層預計第一季太陽能玻璃毛利率將按年上升。將其2024至2025財年淨利潤預測上調4%至7%，主要因銷量預測被上調。目標價相應由5.6元上調4%至5.8元，維持「買入」評級，預計隨著每月組件產量的上升，太陽能玻璃的去庫存化將加速。該股估值相當於預測2024年市盈率6.6倍、及預測今年市帳率1倍正處於歷史低位，7.3%的股息率頗具吸引力。



信義玻璃去年多賺近5% 末期息增逾68%



另邊廂，信義玻璃受惠浮法玻璃及建築玻璃產品於內地市場銷量上升，抵銷人民幣貶值影響，截至2023年12月31日止全年收益267.99億元，按年升4.1%；毛利86.12億元，跌0.9%；整體毛利率由33.7%降至32.1%，主要由於年內人民幣貶值及銷售成本增加所致。純利53.65億元，按年升4.6%；每股基本盈利129.2仙，派末期息37仙，按年升68.2%。

信義玻璃執行董事李聖根表示，集團預測今年浮法玻璃產能達約935萬噸，按年升6.3%。建築工程玻璃產能預測達約60萬噸，按年升3.4%。汽車玻璃產能預測達約2931萬件，按年升6.1%。而集團2024年資本開支預計達25億元。行政總裁兼執行董事董清世表示，看到今年浮法玻璃供求與去年同期相比有很大改善。在國家推出不同有利房地產市場的政策下，於去年下半年明顯見到成果，從下半年業績可見集團相關業務的需求量改善。另外，集團的建造玻璃成本降低，相信整體毛利率都會有改善。接下來幾個月已有確認的訂單，相信浮法玻璃及汽車建築今年上半年業績較去年有所改善。

美銀：去年業績符預期惟供應過剩難解 維持跑輸大市評級

美銀證券指，信義玻璃去年業績符合市場預期、好過該行預期，主要受惠運費成本下降及出貨量增長。雖然管理層指，去年浮法玻璃的有效產能持平，但去庫存令下半年出貨量仍有中單位數增長，加上售價上升，下半年浮法玻璃收入較上半年增長18%，毛利率提升9個百分點至30.6%。不過，該行現時仍對浮法玻璃價格悲觀，因60%至70%終端需求與房地產建築有關，相信浮法玻璃將會面對結構性的供應過剩。政府推動保交樓，只會延遲供應過剩的情況，但難以解決問題，將信義玻璃目標價由5.2元上調至6元，維持「跑輸大市」評級。



中金指，信義玻璃去年營收按年升4%至268億元，純利按年升5%至54億元，其中持股信義光能等獲得投資收益約10億元。公司去年業績低於預期，主要由於去年下半年純堿價格維持高位，利潤率修復程度略低於預期。考慮到行業復產情況超預期以及竣工需求存在下滑風險，下調今年每股盈利預測38%至1.27元，引入明年預測1.07元，維持「跑贏行業」評級，下調目標價36%至10.3元，對應預測今明兩年市盈率分別8倍和10倍。

陳樂怡：信義光能短線較值博或升越5元 惟行業供需格局仍要觀察

信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，信義光能受惠天然氣和純鹼等成本下降，以及產品售價上升，毛利率勝市場預期，公司亦繼續擴產，計劃增加6條生產線。事實上，光伏玻璃價格整體仍處低位，再跌空間有限，否則生產商會有虧損，惟預料今年行業仍會供過於求，加價亦會受限，現仍要觀察行業供需格局如何。至於信義玻璃，其業績符合預期，但公司逾半收益與樓市相關，近一兩年內房仍處於保交樓，新盤推售節奏放慢，後續需求前景不明朗。不過，內房政策，特別是快將召開的兩會前後公布的政策，料成潛在催化劑。

至於兩隻股份可吼哪一隻？陳樂怡指，信義光能始終是行業龍頭，需求應會優於行業整體，且估值低殘，兼見今日有資金追入，若論短線投機性買入會較值博，或可升至5元以上，但宜定下止蝕位，可以買入價計跌10至15%止蝕。

信義光能半日升22.19%收報4.68元，成交4.39億元；信義玻璃則升5.64%報8.06元，成交2.29億元。另信義能源公布去年純利9.93億元，按年升2.2%，派末期息2.6仙，按年減少64.86%；期內收益25.17億元，升8.7%；股價半日跌0.91%報1.09元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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