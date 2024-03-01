業績| 百勝中國(9987)年度經審核盈利8.27億美元升87.1%

．百勝中國(09987)公布截至2023年12月底止年度經審核合併業績，期內淨利潤8.27億元美元，增加約87.1%

．該公司2023年門店總數增長13%，或淨新增1697家，超過全年淨新增門店目標

．董事會宣派現金股息每股0.16元

百勝中國(09987)公布截至2023年12月底止年度經審核合併業績，期內淨利潤8.27億元(美元．下同)增加約87.1%，每股盈利1.99元升89.5%。該公司年度收入約109.78億元升14.7%，經營利潤約11.06億元升約75.8%。

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該公司2023年門店總數增長13%，或淨新增1697家，超過全年淨新增門店目標。門店總數達14644家，覆蓋超過2000個城鎮。該公司預期2024年淨新增約1500至1700家門店，資本支出在7億至8.5億元。



該公司2月6日公布年度未經審核合併業績時，董事會宣派現金股息每股0.16元。





*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

撰文：經濟通市場組

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