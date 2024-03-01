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《嚟緊炒D乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價95銀

01/03/2024

　　新鴻基地產(00016)主要從事發展及投資地產物業以供出售及租賃之用、經營酒店、電訊、運輸、基建及物流等。

 

 

（新鴻基地產網頁截圖）


　　新地日前公布截至2023年12月31日止六個月中期業績，錄得股東應佔溢利91.45億元，按年增長8.7%；投資物業之公平值溢利1300萬元，2022年同期錄得虧損3.48億元，在撇除投資物業公平值變動的影響後，可撥歸公司股東基礎溢利為89.06億元，減少5.9%。


　　期內，營業額微增0.4%至275.42億元。物業銷售營業額減少24.7%至52.06億元，營業溢利倒退39.4%至20.4億元。其中，香港業務營業額增長25.2%至36.12億元，營業溢利增2.9%至12.35億元。內地業務營業額減少60.5%至15.94億元，營業溢利減少62.8%至8.05億元。


　　截至2023年12月31日，集團在香港的土地儲備達5880萬平方呎，其中1530萬平方呎為可供出售的發展中住宅；在內地的土地儲備為6720萬平方呎，其中4630萬平方呎是發展中物業。



低位回升，現價可買



　　另外，物業租賃之營業額增長4.4%至124.54億元，營業溢利增4.9%至93.26億元。其中，香港方面的營業額增長1.9%至89.41億元，營業溢利增2.8%至65.74億元。而內地方面，營業額增加12.2%至31.39億元，營業溢利增長11.5%至24.73億元。


　　酒店業務方面，營業額增長48.2%至27.57億元，業績轉虧為盈，錄得營業溢利4.3億元；電訊業務營業額倒退11%至33.9億元，營業溢利減少7.7%至3.61億元；運輸基建及物流方面，營業額增長11.7%至43.42億元，營業溢利增加18.5%至9.47億元；數據中心業務之營業額增長16.4%至12.9億元，營業溢利增長10.6%至6.16億元。


　　於2023年12月31日，集團持有銀行存款及現金為79.31億元，債項總額為1357.17億元，負債比率(按淨債項相對公司股東權益比例來計算)為21.2%。


　　由於政府宣布樓市全面撤辣，對本地地產股來說，無疑屬利好消息。技術走勢方面，新地股價近日由低位反覆回升，今日走勢現小陽燭，錢駿建議現價79.65銀小注買入，首站85銀，中線以95銀為獲利目標，跌穿70銀止蝕。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

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