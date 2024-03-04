《午市前瞻》科技醫藥強勢證風險胃納回升 藥明前景難料先作短炒

恒生指數半日報16578，跌10點或不足0.1%，主板成交超過610億元。恒生中國企業指數報5710，跌18點或0.3%。恒生科技指數報3473，跌14點或0.4%。



恒指三大成交股份依次為美團(03690)、理想汽車(02015)及阿里(09988)；美團收報91.9元，升3.5元或4%，成交38.68億元；理想汽車收報156.1元，跌23.1元或12.9%，成交35.77億元；阿里收報72.25元，跌0.8元或1.1%，成交22.7億元。國指三大成交股份依次為美團、理想汽車及阿里。科指三大成交股份依次為美團、理想汽車及阿里。

黃偉豪：恒指需再有好消息催化，若憧憬成真可試17500

恒指今早窄幅爭持，高開後一度轉跌，隨後再度回升，半日升幅不足100點，但成交已超過600億元。中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，恒指短期走勢維持偏好，如同今早一樣，過去一星期就恒指盤受壓，隨後都有資金流入追捧，市底明顯轉強。他又提到成份股內科技股及醫藥股拉升，均為過去波動較大板塊，如今持續回升反映市場風險胃納提高，相對有利後市。



但黃偉豪亦指，恒指100天線阻力仍然不細，需要再有好消息催化，觀望今日起會否有兩會消息流出，為大市提供進一步動力。他提到，可以留意兩會內公布有關GDP的消息，赤字佔比會否擴大。如恒指企穩100天線，則可上望17500水平，否則下試16100支持位。

藥明合聯招股書截圖。(網上圖片)

CXO板塊獲重新建倉，惟藥明系只宜短炒

今早醫藥股全板拉升，尤其生物偶聯藥物概念股份爆升，藥明合聯(02268)半日最多勁升近22%。黃偉豪解釋醫藥股拉升背後並未有太大原因推動，相信最大動力源自於過往相關系列股份跌殘，如今市況氣氛好轉，投資者風險胃納回升，便吸引資金重新建倉相關板塊，同時平掉淡倉。





藥明合聯股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

他認為，目前CXO板塊不明朗因素猶在，尤其中美政治因素仍困擾藥明系前景，如再有制裁消息將嚴重影響藥明系盈利，建議短線部署為主。如藥明生物(02269)企穩18.6元，則有望上試24元。至於藥明合聯，他料短線於50天線有較大阻力，如能升破兼企穩，才有望重返上市後高位約33元至34元水平。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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