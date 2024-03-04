  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》科技醫藥強勢證風險胃納回升 藥明前景難料先作短炒

04/03/2024

　　恒生指數半日報16578，跌10點或不足0.1%，主板成交超過610億元。恒生中國企業指數報5710，跌18點或0.3%。恒生科技指數報3473，跌14點或0.4%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、理想汽車(02015)及阿里(09988)；美團收報91.9元，升3.5元或4%，成交38.68億元；理想汽車收報156.1元，跌23.1元或12.9%，成交35.77億元；阿里收報72.25元，跌0.8元或1.1%，成交22.7億元。國指三大成交股份依次為美團、理想汽車及阿里。科指三大成交股份依次為美團、理想汽車及阿里。

 

黃偉豪：恒指需再有好消息催化，若憧憬成真可試17500

 

　　恒指今早窄幅爭持，高開後一度轉跌，隨後再度回升，半日升幅不足100點，但成交已超過600億元。中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，恒指短期走勢維持偏好，如同今早一樣，過去一星期就恒指盤受壓，隨後都有資金流入追捧，市底明顯轉強。他又提到成份股內科技股及醫藥股拉升，均為過去波動較大板塊，如今持續回升反映市場風險胃納提高，相對有利後市。


　　但黃偉豪亦指，恒指100天線阻力仍然不細，需要再有好消息催化，觀望今日起會否有兩會消息流出，為大市提供進一步動力。他提到，可以留意兩會內公布有關GDP的消息，赤字佔比會否擴大。如恒指企穩100天線，則可上望17500水平，否則下試16100支持位。

 

藥明合聯招股書截圖。(網上圖片)

 

CXO板塊獲重新建倉，惟藥明系只宜短炒

 

　　今早醫藥股全板拉升，尤其生物偶聯藥物概念股份爆升，藥明合聯(02268)半日最多勁升近22%。黃偉豪解釋醫藥股拉升背後並未有太大原因推動，相信最大動力源自於過往相關系列股份跌殘，如今市況氣氛好轉，投資者風險胃納回升，便吸引資金重新建倉相關板塊，同時平掉淡倉。

藥明合聯股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　他認為，目前CXO板塊不明朗因素猶在，尤其中美政治因素仍困擾藥明系前景，如再有制裁消息將嚴重影響藥明系盈利，建議短線部署為主。如藥明生物(02269)企穩18.6元，則有望上試24元。至於藥明合聯，他料短線於50天線有較大阻力，如能升破兼企穩，才有望重返上市後高位約33元至34元水平。

撰文: 經濟通通訊社市場組

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,028.15
    -59.23 (-0.152%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,137.29
    +0.21 (+0.004%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,245.89
    -29.05 (-0.178%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.944
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.50%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.350
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.15%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.798
變動率︰-5.738%
較港股︰-1.84%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.250
變動率︰-4.415%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.635
變動率︰-4.843%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.755
變動率︰-5.413%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.620
變動率︰-8.097%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.715
變動率︰+15.019%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升224.827
變動率︰+9.261%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升46.230
變動率︰+5.500%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌187.710
變動率︰-7.368%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:22 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:22 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

巴塞隆拿MWC世界流動通訊展發布最新流動產品！科技新概念：Lenovo ThinkBook透明熒幕手提電腦、Motorola捲曲手機型爆登場
人氣文章

娛樂情報

陳柏宇早餐直播時愛女突然噴射式嘔吐！老婆Leanne留言自責懷疑錯餵一種食物：佢第一次食咋
人氣文章

親子理財．李錦

保持一點距離，學習獨立
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

湯唯出演MV飾IU女兒！44歲青龍影后養生法：兩種簡單飲品排毒瘦身、打圈洗面法，練出逆天凍齡體質！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本大熱碳酸美肌法！SOFINA iP土台美容液：血管力、細胞循環力UP！告別暗沉粗糙肌
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

冬日穿搭必備：復古工裝Brown’s Beach！由二十世紀初走到近代街頭時尚，日系美式時尚的「定番」單品！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
天氣忽冷忽熱易誘發心血管、呼吸系統疾病！8款暖身禦寒湯水＋產熱食物推介！熱齋啡助保暖但令血壓升高？新文章
人氣文章
十大傷腎食物常吃不自知！2款早餐人氣之選有份！日式拉麵、呢款燒味飯最邪惡！珍珠奶茶飲半杯已增慢性病風險成傷腎之最！發高血壓、糖尿、脂肪肝、痛風跟著來
人氣文章
減肥瘦身 | 金馬影后馬思純曾極端減肥導致復胖患高血壓！健康減55磅公開5招瘦身法！每朝榨「2種汁」助排毒增飽足感新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金