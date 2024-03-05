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恒指| 恒指午後跌幅擴大至逾500點，醫藥股、科技股領跌

05/03/2024

．港股跌幅持續擴大，午後沽壓未止，跌幅超過500點，報16095

．今早內地公布2月財新中國服務業PMI錄得52.5，較1月回落0.2個百分點，略低於預期

．科技股捱沽不斷，醫藥股大幅回吐

 

今早內地公布2月財新中國服務業PMI錄得52.5，較1月回落0.2個百分點，略低於預期。港股跌幅持續擴大，半日已跌超過400點，午後沽壓未止，一番爭持後跌幅再度擴大至超過500點，報16095。

 

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　　今早內地公布2月財新中國服務業PMI錄得52.5，較1月回落0.2個百分點，略低於預期。港股跌幅持續擴大，半日已跌超過400點，午後沽壓未止，一番爭持後跌幅再度擴大至超過500點，報16095。


　　科技股捱沽不斷；京東集團(09618)跌6.8%，報83.4元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅7.9%；美團(03690)跌5%，報86.95元；阿里(09988)跌3.8%，報69.35元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅5.1%；騰訊(00700)跌3.1%，報267.6元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅3.5%。


　　醫藥股大幅回吐，網醫股跌幅更甚；京東健康(06618)跌6.6%，報28.2元；阿里健康(00241)跌5.7%，報3.32元；中國生物製藥(01177)跌5.4%，報2.98元；翰森製藥(03692)跌5.1%，報13.82元。


　　現時，恒生指數報16095，跌500點或3%，主板成交逾802億元。國企指數報5538，跌173點或3%。恒生科技指數報3318，跌156點或4.5%。

 

撰文:經濟通市場組

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