《午市前瞻》業績期過後料有資金重新部署 蔚來後市還看中東業務

恒生指數半日報16539，升376點或2.3%，主板成交逾575億元。恒生中國企業指數報5715，升152點或2.8%。恒生科技指數報3449，升125點或3.8%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報276.6元，升8.4元或3.1%，成交35.91億元；美團收報90.4元，升4.05元或4.7%，成交21.7億元；阿里收報72.6元，升2.9元或4.2%，成交21億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

李偉傑：恒指50天線支持大，維持看好3月走勢





恒指上午盤中升幅擴大，今早輕微高開4點後一路拾級而上，半日升超過300點近400點水平。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指昨日跌穿50天線後今日即有回升動力，初步可以50天線為恒指較大支持水平，目前仍在區間波動，上日跌抵區間底部故今有所回升，以50天線至100天線為波動區間。但整體他仍維持看好恒指3月走勢，除繼續憧憬兩會消息外，因應近期業績陸續公布後都未有引發巨大沽壓，看好3月過後會有資金重新部署港股。

(網上圖片)

蔚來虧損收窄時同行已轉賺，急須轉虧為盈





蔚來(09866)公布去年第四季及全年業績，季內虧損約55.9億人幣，較2022年同期虧損58億人幣有所收窄，合計2023年度虧損約211.5億人幣，比2022年度虧損146億元擴大。業績虧損收窄帶動蔚來半日升超過4%，但李偉傑指蔚來第四季虧損收窄幅度不大，同時其競爭對手如理想(02015)早已開始賺錢，加上今年新能源車行業競爭白熱化，蔚來將要面對的壓力非同小可，股價方面難有太大期待。

蔚來股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

但他提到，蔚來早前引入中東的資金可望成為打破虧損的缺口，有中東股東支援下，憧憬蔚來推進海外業務期間可望更易進入中東市場，希望可藉此填補虧損並扭虧為盈。他補充，中東市場為車企進軍歐美受挫後的另一選擇，受到打壓的機會較細，故值得關注有開拓中東市的車股，但盈利能力仍需時反映，短線難有太大幫助。



股價方面，李偉傑預期蔚來短線仍以42至48元區間上落為主，暫未有消支持向上突破區間阻力。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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