農夫山泉｜水戰變成口水戰，也談首富與前首富的二三事

．農夫山泉官方旗艦店連續5日銷量暴跌，較風波前銷售額跌逾九成

．農夫山泉創辦人鍾睒睒前往靈堂叩拜吊弔唁、敬獻花圈。卻意外引起一場網上口水戰

．有指鍾睒睒忘恩負義，在娃哈哈賺了第一桶金後，就創辦了農夫山泉與老東家打對台

農夫山泉(09633)股價連跌幾日。據內媒報道，自2月28日起，農夫山泉官方旗艦店連續5日銷量暴跌，較風波前銷售額跌逾九成。3月3日單日銷售額僅5萬元人民幣，與2月27日單日銷售額超過100萬元人民幣相比，差天共地。相反，未開啟直播的娃哈哈官方旗艦店，在月28日、29日店鋪銷量漲超500%，AD鈣奶銷量第一。

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事緣2月25日，內地前首富，娃哈哈的創辦人宗慶后離世。及後內地現首富，農夫山泉創辦人鍾睒睒前往靈堂叩拜吊弔唁、敬獻花圈，卻意外引起一場網上口水戰，焦點有兩個：首先，說宗慶后當年看鍾睒睒是浙江老鄉，便找他擔任過娃哈哈飲料的廣西和海南代理。但鍾睒睒卻「沖貨」到廣東，這種做法被宗慶后知道後趕出了公司。其次，說鍾睒睒忘恩負義，在娃哈哈賺了第一桶金後，就創辦了農夫山泉與老東家打對台。



也許察覺事態嚴重，鍾睒睒急忙通過農夫山泉官方帳號發布《我與宗老二三事》講述他的第一桶金並非來自娃哈哈，而是買賣窗簾布到海南賺來的。若干年後。他在一次農夫山泉的銷售會議上，開玩笑說：「當年我們在海南沒賣出去的娃哈哈，估計是被賣去了廣東。」又說那時候的市場還沒有明確的代理區域概念，換在現在就會被視為「沖貨」，想不到一句玩笑話，卻被當成真。誰對誰錯，作為局外人很難去判斷。



兩人(更嚴格說是兩家企業)真正短兵相接的是在2000年的「水戰」。鍾睒睒在新聞發布會上宣布：農夫山泉不再生產純淨水，全部生產天然水。他又歷數純淨水對人體無益的論調。當時佔據了中國純淨水50%市場的娃哈哈終於坐不住，聯合了69家水企，對農夫山泉口誅筆伐。這一輪純淨水、天然水之爭，引得全國關注，各大媒體紛紛報道。農夫山泉一戰成名。從此，兩家企業站上了對立面。



據知。宗慶后一直很樸素，公認的平易近人，出門會坐火車，坐飛機會坐經濟艙，在公司會和職員一起吃員工餐。自己不怎麼花錢，但年終發錢給員工卻一點也不省，有老員工說，娃哈哈常常莫名其妙的發錢。無論是娃哈哈員工，還是社會大眾，都對宗老留下良好的印象。也因此，在他離世后，有網民要「打抱不平」。既抵制農夫山泉，又身體力行，將貨架上的娃哈哈買清光。網民這種不平則鳴的精神其實很可愛，社會上是該有不平則鳴的精神。但若過分地解讀，或出現偏激的行為，卻不是好事，畢竟是非對錯只有兩位當事人才清楚。



無論是宗老還是鍾老，兩位都是成功的人士。撇開恩怨，在人的一生中，有個這麼勢均力敵的對手，應該是兩人的榮幸。就像李宗偉和林丹，沒有了任何一個，他們的成功都不可能引起那麼大的迴響。正因為有個強大的對手，才造就了更強大的自己。純淨水也好，天然水也好，適量喝一些並無不可，兩者其實可以並存。



農夫山泉的股票值不值得買？暫時還是等一等吧。純粹從股價走勢看，若跌到1月份的低位38元附近再考慮。《魚缸博客》

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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